الأحد 25 أبريل 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بلجيكا تُسجل 36 وفاة و3934 إصابة جديدة بكورونا

إصابات كورونا
إصابات كورونا

 سجل معهد الصحة العام (سيانسانو) في بلجيكا 3934 إصابة جديدة بفيروس كورونا المُستجد (كوفيد-19) خلال 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين إلى 972 ألفا و41 شخصا.

وأكد المعهد - حسبما ذكرت قناة (آر تي بي إف) الإخبارية البلجيكية، اليوم الأحد - أنه تم تسجيل 36 وفاة، ليرتفع إجمالي عدد المتوفين إلى 23 ألفا و990 شخصا.

وأشار إلى تسجيل 107 حالات دخول جديدة في المستشفيات خلال 24 ساعة، وتوجد 2853 حالة حاليا في المستشفيات من بينها 875  مريضا في العناية المركزة، وأنه منذ بداية ظهور الوباء في بلجيكا، تم إدخال 69 ألفا و34 شخصا إلى المستشفى بسبب الفيروس.

يذكر أن 397 ألفا و679 شخصا تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد للفيروس، وحصل 260 ألفا و514 شخصا على الجرعة الثانية للقاح.


بلجيكا: انخفاض معدلات دخول المستشفيات والوفيات المرتبطة بكورونا

وأعلن  معهد (سينسانو) للصحة العامة في بلجيكا، الأسبوع الماضي، بأن المعدل اليومي لحالات دخول المستشفيات والوفيات المرتبطة بجائحة فيروس كورونا المستجد في بلجيكا شهدت خلال السبعة أيام الماضية انخفاضا بطيئا، وذلك قبيل فرض المزيد من قيود مواجهة الجائحة في البلاد.

وذكر المعهد - في بيان نقلته صحيفة (بروكسيل تايمز) البلجيكية على موقعها الإلكتروني : أن البلاد سجلت خلال الفترة من 6 إلى 13 أبريل الجاري متوسط 3755 حالة إيجابية جديدة بشكل يومي، وكان ذلك بزيادة قدرها 4% عن متوسط ​​الأيام السبعة خلال الأسبوع السابق.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

بلجيكا فيروس كورونا كورونا كورونا الم ستجد كوفيد-19 الوباء

الأكثر قراءة

انفصال عربة قطار أبوقير بمحطة المعمورة فى الإسكندرية (صور)

قرار جمهورى بتمديد حالة الطوارئ فى البلاد لمدة ثلاثة أشهر

رابط تسجيل لقاح كورونا فى وزارة الصحة

حالة الطقس اليوم الأحد 25-4-2021 فى مصر

قرار جمهوري بتمديد حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر

السيسي: الأمن لا ينبغي أن يأتي على حساب الحرية حتى في بلد يعيش ظروفا صعبة مثل مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نرمين يسر تكتب: «القاهرة: كابول».. عن الموهبة والإتقان

ماجد حبته

الدفاعات «الورقية» الإسرائيلية

مؤمن المحمدي

الشعب يريد يفهم يا عميد

خالد الطوخي

خالد الطوخى يكتب: خروج مصر من «القائمة السوداء» لمنظمة العمل الدولية.. إنجاز يستحق الإشادة

صور

انطلاق مبادرة «ابدأ مشروعك» بدمياط

وزير القوى العاملة: دربنا 50 شابًا وفتاة فى قرية أبوراشد بدمياط

محافظ أسيوط يضع حجر أساس مدرسة «جمال عبدالناصر» الابتدائية

محطة تل أبيب

المزيد

تجدّد الصدامات فى القدس بعيد توجيه نتانياهو دعوة للهدوء

مواجهات بين قوات الاحتلال الإسرائيلى وشبان فلسطينيين

نتنياهو يدعو إلى الهدوء بعد مواجهات واسعة في القدس