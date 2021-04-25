بلجيكا تُسجل 36 وفاة و3934 إصابة جديدة بكورونا

سجل معهد الصحة العام (سيانسانو) في بلجيكا 3934 إصابة جديدة بفيروس كورونا المُستجد (كوفيد-19) خلال 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين إلى 972 ألفا و41 شخصا.

وأكد المعهد - حسبما ذكرت قناة (آر تي بي إف) الإخبارية البلجيكية، اليوم الأحد - أنه تم تسجيل 36 وفاة، ليرتفع إجمالي عدد المتوفين إلى 23 ألفا و990 شخصا.

وأشار إلى تسجيل 107 حالات دخول جديدة في المستشفيات خلال 24 ساعة، وتوجد 2853 حالة حاليا في المستشفيات من بينها 875 مريضا في العناية المركزة، وأنه منذ بداية ظهور الوباء في بلجيكا، تم إدخال 69 ألفا و34 شخصا إلى المستشفى بسبب الفيروس.

يذكر أن 397 ألفا و679 شخصا تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد للفيروس، وحصل 260 ألفا و514 شخصا على الجرعة الثانية للقاح.



بلجيكا: انخفاض معدلات دخول المستشفيات والوفيات المرتبطة بكورونا

وأعلن معهد (سينسانو) للصحة العامة في بلجيكا، الأسبوع الماضي، بأن المعدل اليومي لحالات دخول المستشفيات والوفيات المرتبطة بجائحة فيروس كورونا المستجد في بلجيكا شهدت خلال السبعة أيام الماضية انخفاضا بطيئا، وذلك قبيل فرض المزيد من قيود مواجهة الجائحة في البلاد.

وذكر المعهد - في بيان نقلته صحيفة (بروكسيل تايمز) البلجيكية على موقعها الإلكتروني : أن البلاد سجلت خلال الفترة من 6 إلى 13 أبريل الجاري متوسط 3755 حالة إيجابية جديدة بشكل يومي، وكان ذلك بزيادة قدرها 4% عن متوسط ​​الأيام السبعة خلال الأسبوع السابق.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.