أوكرانيا تُسجل 7930 إصابة جديدة و231 وفاة بكورونا

سجلت السلطات الصحية في أوكرانيا، 7 آلاف و930 إصابة جديدة بفيروس كورونا المُستجد، (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين إلى 2 مليون و25 ألفا و271 إصابة.



وذكرت صحيفة “كييف بوست” الأوكرانية، اليوم الأحد، أن البلاد سجلت خلال الفترة نفسها 231 وفاة، ليرتفع عدد الوفيات إلى 42 ألفا و323 شخصا، بينما تم تعافى مليون و572 ألفا و528 مريضا.

إصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.



كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

الولايات المتحدة تتصدر في جرعات اللقاحات



وتتصدر الولايات المتحدة كذلك دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الصين ثم الهند والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والبرازيل وتركيا وإندونيسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

جرعات لقاحات كورونا حول العالم

فيما يتعلق بإعطاء اللقاحات، أظهرت البيانات المجمعة لوكالة "بلومبرج" للأنباء أنه جرى إعطاء أكثر من مليار جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.



تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.