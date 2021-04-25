الأحد 25 أبريل 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أوكرانيا تُسجل 7930 إصابة جديدة و231 وفاة بكورونا

كورونا
كورونا

سجلت السلطات الصحية في أوكرانيا، 7 آلاف و930 إصابة جديدة بفيروس كورونا المُستجد، (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين إلى 2 مليون و25 ألفا و271 إصابة.


وذكرت صحيفة “كييف بوست” الأوكرانية، اليوم الأحد، أن البلاد سجلت خلال الفترة نفسها 231 وفاة، ليرتفع عدد الوفيات إلى 42 ألفا و323 شخصا، بينما تم تعافى مليون و572 ألفا و528 مريضا.

 

إصابات كورونا حول العالم

 

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.


كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

 

الولايات المتحدة تتصدر في جرعات اللقاحات


وتتصدر الولايات المتحدة كذلك دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الصين ثم الهند والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والبرازيل وتركيا وإندونيسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

 

جرعات لقاحات كورونا حول العالم

 

فيما يتعلق بإعطاء اللقاحات، أظهرت البيانات المجمعة لوكالة "بلومبرج" للأنباء أنه جرى إعطاء أكثر من مليار جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.


تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

إصابات كورونا كورونا أوكرانيا فيروس كورونا كورونا الم ستجد

الأكثر قراءة

انفصال عربة قطار أبوقير بمحطة المعمورة فى الإسكندرية (صور)

قرار جمهورى بتمديد حالة الطوارئ فى البلاد لمدة ثلاثة أشهر

رابط تسجيل لقاح كورونا فى وزارة الصحة

حالة الطقس اليوم الأحد 25-4-2021 فى مصر

قرار جمهوري بتمديد حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر

السيسي: الأمن لا ينبغي أن يأتي على حساب الحرية حتى في بلد يعيش ظروفا صعبة مثل مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نرمين يسر تكتب: «القاهرة: كابول».. عن الموهبة والإتقان

ماجد حبته

الدفاعات «الورقية» الإسرائيلية

مؤمن المحمدي

الشعب يريد يفهم يا عميد

خالد الطوخي

خالد الطوخى يكتب: خروج مصر من «القائمة السوداء» لمنظمة العمل الدولية.. إنجاز يستحق الإشادة

صور

انطلاق مبادرة «ابدأ مشروعك» بدمياط

وزير القوى العاملة: دربنا 50 شابًا وفتاة فى قرية أبوراشد بدمياط

محافظ أسيوط يضع حجر أساس مدرسة «جمال عبدالناصر» الابتدائية

محطة تل أبيب

المزيد

تجدّد الصدامات فى القدس بعيد توجيه نتانياهو دعوة للهدوء

مواجهات بين قوات الاحتلال الإسرائيلى وشبان فلسطينيين

نتنياهو يدعو إلى الهدوء بعد مواجهات واسعة في القدس