دعوات لتقييد حركة المواطنين في تايلاند بعد ارتفاع إصابات كورونا

تزايدت دعوات التايلانديين إلى الحكومة لفرض إغلاق لتقييد حركة الناس، بعد ارتفاع حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا المُستجد.



وذكرت صحيفة «بانكوك بوست» التايلاندية على موقعها الإلكتروني، اليوم الأحد، أن هذه الدعوات تأتي بعد اعلان رئيس الوزراء برايوت تشان أو تشا في بث تلفزيوني أمس الأول الجمعة أن الحكومة ليس لديها خطة لإغلاق البلاد.



كان مركز إدارة أزمة فيروس كورونا المُستجد في تايلاند، قد أفاد اليوم الأحد، بأنه تم تسجيل 2438 إصابة جديدة و11 وفاة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، لتبلغ حصيلة الإصابات 55 ألفا و460 حالة والوفيات 140 حالة.

إصابات فيروس كورونا حول العالم

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم يقترب من 5ر146 مليونا حتى صباح اليوم الأحد، فيما تجاوز عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها حول العالم المليار جرعة.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 0600 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 146 مليونا و 475 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين تجاوز 85.35مليونا، فيما ارتفع إجمالي الوفيات لثلاثة ملايين و 100 ألف حالة.

أعددا اللقاحات حول العالم

وفيما يتعلق بإعطاء اللقاحات، أظهرت البيانات المجمعة لوكالة "بلومبرج" للأنباء أنه جرى إعطاء أكثر من مليار جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.

الويالات المتحدة تتصدر في إصابات كورونا.. والمكسيك في الأخير

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وتتصدر الولايات المتحدة كذلك دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الصين ثم الهند والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والبرازيل وتركيا وإندونيسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.