جوجل تضيف فئة جديدة منخفضة التكلفة إلى خدمة «جوجل فاي»

أعلنت شركة خدمات الإنترنت والتكنولوجيا الأمريكية جوجل إضافة فئة جديدة منخفضة التكلفة إلى فئات الاشتراك في خدمة اتصالات الهاتف المحمول الافتراضية جوجل فاي، في إطار محاولات الشركة لجذب المزيد من العملاء بتقديم أسعار اشتراك مخفضة.



وأطلقت جوجل على الاشتراك الجديد أسم "سيمبلي آن ليمتد" ويتيح فقط للمستخدمين اتصالات وإرسال الرسائل النصية ونقل البيانات بصورة غير محدودة.

في المقابل لن يتيح هذا الاشتراك باعتباره الفئة الأولى في الاشتراكات خدمات الاتصالات الدولية ولا إمكانية نقطة الاتصال (هوت سبوت)، حيث سيتم توفير هذه المزايا في اشتراك الفئة الثانية التي تسمى "آن ليتمد بلس".

أسعار الاشتراك في خدمة "سيمبلي آن ليتمد"



ويبدأ اشتراك "سيمبلي آن ليتمد" من 30 دولار لخط واحد يعمل على ثلاثة خطوط هاتف إلى جانب اشتراك مقابل 45 دولار لخطين و60 دولار لثلاثة خطوط.



وأشار موقع سي نت دوت كوم المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن جوجل لا تعتبر لاعبا أساسيا فير سوق شبكات الاتصالات اللاسلكية، لكنها استخدمت في الماضي شبكتها الافتراضية جوجل فاي في الماضي لاختبار الطرز والخدمات، التي تأمل في استخدام شركات الاتصالات الكبرى لها.

وعندما تم إطلاق خدمة جوجل فاي منذ ست سنوات، أتاحت الشركة خدمة "الدفع حسب

الاستهلاك" الجديدة حيث لا يدفع المشترك إلا قيمة البيانات التي استخدمها فقط.

كما قدمت الشركة أيضا تكنولوجيا جديدة تتيح للمستخدمين التبديل تلقائيا بين خطوط الهواتف الخلوية والواي فاي أثناء المكالمة.