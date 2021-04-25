3.01 مليون جرعة.. هولندا تُسابق الزمن لتطعيم 75% من مواطنيها بلقاح كورونا

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الأحد، أنه تم إعطاء 3.01 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في هولندا حتى الآن.



وتشير البيانات المعلنة، إلى أن معدل التطعيم في هولندا يقدر بـ 68 ألفا و463 جرعة في اليوم. ووفقا لهذا المعدل، من المتوقع أن تستغرق هولندا 11 شهرا لتطعيم 75 % من سكانها بلقاح من جرعتين.



وبدأت هولندا حملة التطعيم ضد فيروس كورونا قبل نحو 15 أسبوعًا.



ووصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في هولندا إلى 1.48مليون، والوفيات إلى 17 ألفا و 269 .



وسجلت هولندا أول حالة إصابة بالفيروس قبل عام وثمانية أسابيع. يشار إلى أن الجرعات وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم مسألة تقديرية، تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحد أو جرعتين.



أعداد لقاحات كورونا حول العالم

وفيما يتعلق بإعطاء اللقاحات، أظهرت البيانات المجمعة لوكالة "بلومبرج" للأنباء أنه جرى إعطاء أكثر من مليار جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.



وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.



كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.



وتتصدر الولايات المتحدة كذلك دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الصين ثم الهند والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والبرازيل وتركيا وإندونيسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.