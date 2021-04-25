باكستان تدعم الهند في مواجهة موجة كورونا الساحقة

أعلنت باكستان عن تقديم إمدادات طبية إلى الهند التي تكافح في مواجهة موجة ساحقة من الإصابات بفيروس كورونا المُستجد.



وذكرت صحيفة “دون” الباكستانية، اليوم الأحد، أن القادة الباكستانيين أعربوا عن تضامنهم مع الشعب الهندي، وأن رئيس الوزراء عمران خان تمنى "الشفاء العاجل" للمتضررين من الفيروس، ودعا إلى التعاون في مكافحة الوباء.



وأعلن وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، عن عرض المساعدة على الهند..وقال "كبادرة تضامن مع شعب الهند في أعقاب الموجة الحالية من كوفيد-19، قدمت باكستان رسميًا الإغاثة والدعم للهند".



وطلبت وزارة الخارجية الباكستانية من السلطات الهندية التنسيق حتى يمكن وضع خطط للتسليم السريع لمواد الإغاثة، وأوضحت أن الجانبين يمكنهما استكشاف السُبل المُمكنة لمزيد من التعاون للتخفيف من التحديات التي يفرضها الوباء.



تعد الهند ثاني أكثر دولة متضررة من الوباء بعد تسجيلها لأكثر من 16.6 مليون إصابة منذ بدء الجائحة من بينها أكثر من 189.5 وفاة بسبب الإصابة بفيروس كورونا.



5611 إصابة جديدة و118 وفاة بكورونا في باكستان

كما سجلت وزارة الصحة الباكستانية 5 آلاف و611 إصابة جديدة بفيروس كورونا المُستجد (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 795 ألفا و627 حالة.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا في الوزارة، حسبما نشرت صحيفة "إكسبرس تريبيون" الباكستانية اليوم الأحد، بأن البلاد سجلت في الفترة نفسها 118 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس؛ ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 17 ألفا و117 حالة وفاة.

وأضاف المركز أن عدد المتعافين من الفيروس ارتفع إلى 689 ألفا و812 شخصا بعدما تماثل 3 آلاف و324 شخصا للشفاء خلال الساعات الـ24 الماضية.

ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا في باكستان 88 ألفا و698 شخصا.