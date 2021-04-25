الأحد 25 أبريل 2021
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بعد وفاة 25 مريضًا في حريق مستشفى ابن الخطيب

مظاهرات فى بغداد تطالب بإقالة وزير الصحة

وزير الصحة حسن التميمي
وزير الصحة حسن التميمي

خرجت احتجاجات ومظاهرات غاضبة في العاصمة العراقية، اليوم الأحد، للمطالبة بإقالة وزير الصحة حسن التميمي.

جاء ذلك عقب حادثة مستشفى ابن الخطيب في بغداد التي أودت بما يقارب 45 مريضا وإصابة العشرات.

واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعى فى العراق، بشعارات ومطالبات بإقالة وزير الصحة المحسوب على التيار الصدري.

 

الحكومة تعلن الحداد الوطني على أرواح القتلى 

 

وفى وقت سابق من اليوم، أعلنت الحكومة الحداد الوطني لمدة ثلاثة أيام على أرواح القتلى الذين سقطوا في الحريق الضخم الذي اندلع ليل السبت في وحدة للعناية المركزة مخصصة لعلاج مرضى كورونا بالمستشفى.

وقالت الحكومة في بيان لها إنه إثر الحريق الذي اندلع في مستشفى ابن الخطيب، عقد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اجتماعا طارئا مع عدد من الوزراء والقيادات الأمنية والمسؤولين، أمر في أعقابه بإعلان الحداد على أرواح شهداء الحادث، معتبرا ما حصل مسا بالأمن القومي العراقي.

وأكد الكاظمي أن مثل هذا الحادث دليل على وجود تقصير، ووجه بفتح تحقيق فوري والتحفظ على مدير المستشفى ومدير الأمن والصيانة وكل المعنيين إلى حين التوصل إلى المقصرين ومحاسبتهم.

وشدد الكاظمى على أن الإهمال بمثل هذه الأمور ليس مجرد خطأ، بل جريمة يجب أن يتحمل مسؤوليتها جميع المقصرين.

وطالب الكاظمى بأن تصدر نتائج التحقيق في حادثة المستشفى خلال 24 ساعة ومحاسبة المقصر مهما كان.

وكان الكاظمي أمر إثر الكارثة باعتبار الضحايا الذين سقطوا في الحريق "شهداء" ومنح عائلاتهم كل حقوق الشهداء، بجانب معالجة جرحى الحريق على نفقة الدولة بما في ذلك العلاج خارج العراق.

يذكر أن الدفاع المدني أعلن مساء أمس أن فرقة سيطرت على الحريق الذي بدأ بانفجار اسطوانة أوكسجين حسب ما أكد شهود العيان، لافتا إلى أن المستشفى يخلو من منظومة استشعار الحرائق وإطفائها، والأسقف الثانوية عجلت من انتشار النيران بسبب احتوائها على مواد فلينية سريعة الاشتعال.

من جانبها، قالت وزارة الصحة العراقية أنها ستعلن في وقت لاحق العدد الدقيق لأعداد الضحايا والجرحى، مضيفة أنه تم إنقاذ أكثر من 200 مواطن من المرضى الراقدين في المستشفى.

مظاهرات العراق بغداد إقالة وزير الصحة حريق مستشفى الخطيب كورونا

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