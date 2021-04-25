الأحد 25 أبريل 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كوريا الجنوبية: تطعيم رجال الشرطة والإطفاء بلقاحات كورونا غدا

تطعيم كورونا
تطعيم كورونا

تبدأ كوريا الجنوبية اعتبارا من غد الإثنين تطعيم الموظفين الأساسيين، مثل رجال الشرطة وخفر السواحل ورجال الإطفاء بلقاحات مضادة لفيروس كورونا.


ونقلت شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم الأحد عن السلطات الصحية القول إن هؤلاء الموظفين الأساسيين سيحصلون على لقاحات أسترازينيكا في مؤسسات طبية، مخصصة من قبل المدن والمقاطعات ذات الصلة.


وكانت الحكومة الكورية قررت في وقت سابق تطعيم هذه الفئات في شهر يونيو المقبل، لكنها قدمت الموعد للشهر الجاري.


ومن المفترض أن يحصل إجمالي 173 ألف موظف أساسي على جرعاتهم الأولى من لقاح أسترازينيكا اعتبارا من غد الإثنين، مع استبعاد من هم دون 30 عاما بسبب مخاوف من حدوث جلطات دموية، في حالات نادرة.


وستبدأ البلاد غدا أيضا إعطاء اللقاحات لموظفي الصحة في المؤسسات الطبية والصيدليات والمرضى الذين يعانون من فشل كلوي مزمن.  

 
كوريا الجنوبية تُسجل 644 إصابة جديدة بكورونا


كا سجلت الوكالة الكورية الجنوبية، لمكافحة الأمراض والوقاية منها 644 إصابة جديدة بفيروس كورونا المُستجد (كوفيد-19) في البلاد خلال الــ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 118 ألفا و887 حالة.


وأفادت الوكالة - حسبما ذكرت هيئة الإذاعة الكورية (كيه بي إس)، اليوم الأحد - بأنه تم تسجيل حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 1813 حالة. 

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
 

كوريا الجنوبية كورونا لفيروس فيروس كورونا أسترازينيكا تطعيم

الأكثر قراءة

انفصال عربة قطار أبوقير بمحطة المعمورة فى الإسكندرية (صور)

قرار جمهورى بتمديد حالة الطوارئ فى البلاد لمدة ثلاثة أشهر

رابط تسجيل لقاح كورونا فى وزارة الصحة

حالة الطقس اليوم الأحد 25-4-2021 فى مصر

قرار جمهوري بتمديد حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر

السيسي: الأمن لا ينبغي أن يأتي على حساب الحرية حتى في بلد يعيش ظروفا صعبة مثل مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نرمين يسر تكتب: «القاهرة: كابول».. عن الموهبة والإتقان

ماجد حبته

الدفاعات «الورقية» الإسرائيلية

مؤمن المحمدي

الشعب يريد يفهم يا عميد

خالد الطوخي

خالد الطوخى يكتب: خروج مصر من «القائمة السوداء» لمنظمة العمل الدولية.. إنجاز يستحق الإشادة

صور

انطلاق مبادرة «ابدأ مشروعك» بدمياط

وزير القوى العاملة: دربنا 50 شابًا وفتاة فى قرية أبوراشد بدمياط

محافظ أسيوط يضع حجر أساس مدرسة «جمال عبدالناصر» الابتدائية

محطة تل أبيب

المزيد

تجدّد الصدامات فى القدس بعيد توجيه نتانياهو دعوة للهدوء

مواجهات بين قوات الاحتلال الإسرائيلى وشبان فلسطينيين

نتنياهو يدعو إلى الهدوء بعد مواجهات واسعة في القدس