كوريا الجنوبية: تطعيم رجال الشرطة والإطفاء بلقاحات كورونا غدا

تبدأ كوريا الجنوبية اعتبارا من غد الإثنين تطعيم الموظفين الأساسيين، مثل رجال الشرطة وخفر السواحل ورجال الإطفاء بلقاحات مضادة لفيروس كورونا.



ونقلت شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم الأحد عن السلطات الصحية القول إن هؤلاء الموظفين الأساسيين سيحصلون على لقاحات أسترازينيكا في مؤسسات طبية، مخصصة من قبل المدن والمقاطعات ذات الصلة.



وكانت الحكومة الكورية قررت في وقت سابق تطعيم هذه الفئات في شهر يونيو المقبل، لكنها قدمت الموعد للشهر الجاري.



ومن المفترض أن يحصل إجمالي 173 ألف موظف أساسي على جرعاتهم الأولى من لقاح أسترازينيكا اعتبارا من غد الإثنين، مع استبعاد من هم دون 30 عاما بسبب مخاوف من حدوث جلطات دموية، في حالات نادرة.



وستبدأ البلاد غدا أيضا إعطاء اللقاحات لموظفي الصحة في المؤسسات الطبية والصيدليات والمرضى الذين يعانون من فشل كلوي مزمن.



كوريا الجنوبية تُسجل 644 إصابة جديدة بكورونا



كا سجلت الوكالة الكورية الجنوبية، لمكافحة الأمراض والوقاية منها 644 إصابة جديدة بفيروس كورونا المُستجد (كوفيد-19) في البلاد خلال الــ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 118 ألفا و887 حالة.



وأفادت الوكالة - حسبما ذكرت هيئة الإذاعة الكورية (كيه بي إس)، اليوم الأحد - بأنه تم تسجيل حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 1813 حالة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

