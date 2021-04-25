الأحد 25 أبريل 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الصحفيين» الفلسطينية تدين تصاعد اعتداءات الاحتلال

الاحتلال الإسرائيلى
الاحتلال الإسرائيلى

أدانت نقابة الصحفيين الفلسطينية، تصاعد اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي، على الصحفيين خلال الأيام الأخيرة، والتي أدت إلى اعتقال ثلاثة صحفيين وإصابة خمسة آخرين.

 

وأكدت النقابة في بيان صحفي اليوم الأحد، أن هذا التصعيد الذي يأتي قبل أيام من اليوم العالمي لحرية الصحافة في الثالث من مايو المقبل، رسالة لكل العالم، وللمعنيين بحرية العمل الصحفي خاصة، بأن بطش وجرائم الاحتلال مستمرة، وهو ما يوجب تحركاً دوليا فوريا للجم هذه الاعتداءات.

 

وأعربت النقابة عن قلقها الشديد على حيا الصحفي علاء الريماوي، الذي نقل اليوم إلى المستشفى بعد أربعة أيام على اعتقاله وإعلانه الإضراب المفتوح عن الطعام.

 

كما حملت النقابة سلطات الاحتلال المسؤولية كاملة عن حياته وصحته.

 

وطالبت النقابة بالإفراج الفوري عن الصحفيين، اللذين اعتقلتهما قوات الاحتلال يوم الجمعة الماضية على حاجز عسكري شمال القدس المحتلة، وعن كافة الصحفيين الأسرى في سجون الاحتلال.

 

وأشارت الصحفيين إلى أن الاعتداءات طالت خمسة صحفيين، حيث أصيب أحد الصحفيين بقنبلة غاز في قدمه أثناء تغطيته مسيرة في طولكرم ليل أمس، فيما تم الاعتداء على مراسل ومصور تلفزيون فلسطين أثناء تغطيتهما مسيرة على مدخل البيره الشمالي فجر اليوم الأحد، كما أصيب الصحفي حافظ ابو صبرة بقنبلة غاز في صدره أثناء تغطيته مسيرة ليلية على حاجز حواره جنوبي مدينة نابلس، إضافة إلى صحفى آخر أصيب برصاصة معدنية أدت إلى كسر في قدمه أثناء تغطيته الأحداث في باب العامود في القدس المحتلة.

 

وشددت النقابة على أن هذه الاعتداءات لن تثني الصحفيين عن تأدية مهامهم المهنية والوطنية، وتغطية الأحداث المستمرة في القدس وسائر المحافظات، ودعت الصحفيين ووسائل الإعلام إلى تكثيف هذه التغطية، وفضح جرائم الاحتلال.

 

وفى وقت سابق من اليوم، أدانت وزارة الخارجية الأردنية الانتهاكات والممارسات التى تقوم بها شرطة الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين فى القدس وخاصة خلال شهر رمضان المبارك.

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