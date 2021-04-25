الأردن تدين اعتداءات شرطة الاحتلال على الفلسطينيين بالقدس

استنكرت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، اعتداءات الشرطة الإسرائيلية على المقدسيين عند باب العامود وفي مناطق متفرقة في القدس الشرقية المحتلة.

وصرح الناطق الرسمي باسم الخارجية الأردنية السفير ضيف الله الفايز، اليوم الأحد، أن اعتداءات الشرطة على المقدسيين واستخدام العنف ضدهم تصرف مرفوض وانتهاك مدان.

وطالب الفايز السلطات الإسرائيلية التقيد بالتزاماتها كقوة قائمة بالإحتلال في القدس الشرقية المحتلة وفق القانون الدولي والكف عن التعرض للمقدسيين، ووقف الاعتداءات عليهم، وعدم مصادرة حقهم بالتجمع بكل حرية وأمان خاصة في شهر رمضان المبارك، وعدم إعاقة وصولهم إلى المسجد الأقصى المبارك والحرم القدسي الشريف.

كما حذر الفايز من المساس بالقدس والمقدسيين ومن تبعات ما تقوم به الشرطة الإسرائيلية بحق المقدسيين.

ودعا الفايز المجتمع الدولى إلى تحرك دولي فاعل لحمايتهم من الاعتداءات.

وفى وقت سابق من اليوم الأحد، أصيب، ثلاثة شبان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال مواجهات شهدتها قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية في أعقاب انطلاق مسيرة تضامنية نصرة للأقصى، مما أدى إلى اندلاع مواجهات أطلق جنود الاحتلال خلالها الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز باتجاه أهالي البلدة والشبان المشاركين في المسيرة، أسفرت عن إصابة ثلاثة منهم بالرصاص، إلى جانب العشرات بحالات اختناق.

كما أصيب العشرات فجر اليوم، بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، في بلدتي العيسوية والعيرزية.

وأفادت مصادر أهلية، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي أغلقت عددا من الشوارع في العيسوية بمدينة القدس المحتلة، واستهدفت شبانا بالقنابل الغازية السامة والصوتية، ما أدى إلى إصابة العشرات بحالات الاختناق.

واستهدفت تلك القوات منازل المواطنين في محيط مقبرة بلدة العيزرية جنوب شرق القدس بالقنابل الغازية السامة، خلال قمعها لمسيرة انطلقت اسنادا للمقدسين في معركتهم مع قوات الاحتلال والمستوطنين، اسفرت عن اصابة عدد من المواطنين الآمينين في منازلهم بحالات اختناق.