مصر تعرب عن تعازيها لضحايا حريق مستشفى ابن الخطيب بالعراق

أعربت مصر عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لحكومة جمهورية العراق وشعبها الشقيق في ضحايا الحريق المُروع الذي وقع مساء السبت بمستشفى مخصص لمرضى كورونا في بغداد، وأسفر عن وفاة وإصابة عشرات الأشخاص.

وتقدمت مصر بصادق تعازيها لذوى الضحايا الأبرياء، داعية الله في هذا الشهر الفضيل أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يَمُنَّ بالشفاء العاجل على المُصابين.

وأكدت وزارة الخارجية في بيان على وقوف مصر التام وتضامنها مع جمهورية العراق الشقيق في هذا المُصاب الأليم.

حريق مستشفى ابن الخطيب

وقتل 27 شخصا، على الأقل، وأصيب العشرات في حريق في مستشفى ابن الخطيب المخصص لعلاج مرضى فيروس كورونا في العاصمة العراقية بغداد.

وذكرت التقارير أن حادثا تسبب في انفجار أسطوانة أكسجين، مما أدى إلى اندلاع الحريق.

وأظهرت لقطات نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، رجال الإطفاء وهم يحاولون إخماد النيران، فيما كان الناس يفرون من المبنى.

ونقل الجرحى والمرضى، الذين لم يصابوا بأذى، في سيارات إسعاف إلى مستشفيات أخرى قريبة.

وقال رئيس وحدة الدفاع المدني اللواء كاظم بوهان، لوسائل الإعلام الحكومية، إنه أُنقذ 90 شخصا من أصل مائة وعشرين مريضا وأقاربهم.

وأعلن العراق اليوم الأحد الحداد الوطني لمدة ثلاثة أيام على أرواح ضحايا الحريق الذي اندلع أمس السبت في وحدة للعناية المركزة مخصصة لعلاج مرضى "كوفيد-19" في مستشفى ابن الخطيب ببغداد.

وقالت الحكومة العراقية في بيان إنه إثر الحريق الذي اندلع في مستشفى "ابن الخطيب"، عقد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اجتماعا طارئا مع عدد من الوزراء والقيادات الأمنية والمسؤولين، أمر في أعقابه "بإعلان الحداد على أرواح شهداء الحادث"، معتبرا ما حصل "مسا بالأمن القومي العراقي".