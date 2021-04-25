اليابان تطرح اللقاحات المضادة لكورونا لأقل من 65 عامًا في يوليو

أعلن وزير الصحة الياباني نوريهيسا تامورا، اليوم الأحد، عن احتمالية بدء طرح اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19 لمن تقل أعمارهم عن 65 عامًا اعتبارا من يوليو المقبل اعتمادًا على توافر الإمدادات.

وقال تامورا- في تصريح أوردته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية - إنه إذا تمكنت الحكومة من توفير مزيد من اللقاحات المضادة لكوفيد-19 أكثر مما تحتاجه لإتمام تطعيم فئة كبار السن بحلول نهاية يوليو المقبل وفقا للجدول الزمني لحملة التطعيم، يمكن أن يبدأ تطعيم الشباب في نفس الشهر.

وفيما يتعلق بحالة الطوارئ التي دخلت حيز التنفيذ في العاصمة طوكيو والمقاطعات الغربية أوساكا وكيوتو وهيوجو، توقع تامورا رفعها قبل تاريخ الانتهاء المقرر في 11 مايو المقبل إذا أثبتت القيود المفروضة وغيرها من الإجراءات فعاليتها في خفض عدد الإصابات بالفيروس التاجي.

وردا على سؤال حول إمكانية توسيع نطاق حالة الطوارئ لتشمل مناطق أخرى، أفاد تامورا بأن الحكومة ستستشير الخبراء إذا لزم الأمر، لكنه لم يذكر مزيدا من التفاصيل.

وأعلنت وزارة الصحة اليابانية أمس 5500 إصابة جديدة بفيروس كورونا كوفيد -19 خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، وذلك في أعلى حصيلة يومية منذ ثلاثة أشهر.

وأضافت الوزارة - في بيان أوردته صحيفة (ذا اساهي شيمبون) اليابانية - أن العدد الإجمالي لإصابات كورونا في اليابان بلغ 563 ألفا و876 حالة، تعافى منهم 849 ألفا و51 حالة، بينما بلغت حصيلة الوفيات بلغت 9834.

جدير بالذكر أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.