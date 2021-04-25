كوريا الجنوبية تسجل 644 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وكالة مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية ،اليوم الأحد، تسجيل 644 إصابة جديدة بكوفيد19- خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 118 ألفا و 887 حالة.



وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن البلاد شهدت حالة وفاة واحدة إضافية بالمرض، ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 1813.



كما تعافى من المرض 694 شخصا خلال نفس الفترة ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 108475.

كوريا الجنوبية تحصل على لقاحات تكفي ضعف سكانها

حصلت كوريا الجنوبية على لقاحات كافية لتطعيم جميع سكانها مرتين تقريبا ضد فيروس كورونا، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.

وقالت وكالة مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية، اليوم، إنها وقعت اتفاقا إضافيا مع شركة فايزر للحصول على 40 مليون جرعة أخرى، وبذلك يصل المجموع الذي اشترته من مختلف الشركات المصنعة إلى 192 مليون جرعة، أو ما يكفي لـ 99 مليون شخص.

ويبلغ عدد سكان البلاد 52 مليون نسمة.

وتتناقض المشتريات بشكل حاد مع حملة التطعيم، حيث تلقى 4 % فقط من السكان جرعة واحدة على الأقل.

وتم إعطاء إجمالي 2.11 مليون جرعة لقاح مضادة لكوفيد- 19 في كوريا الجنوبية، وفقا للبيانات التي جمعتها وكالة بلومبرج للأنباء وجامعة جونز هوبكنز.

وواجهت الحكومة انتقادات علنية لفشلها في توفير إمدادات اللقاح المبكرة بالسرعة التي تقدمها الدول المجاورة.

وبدأت كوريا الجنوبية حملة التطعيم في فبراير الماضي، بهدف تحقيق مناعة ضد الفيروس بحلول نوفمبر المقبل.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.



وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الستة التابعة لمنظمة الصحة العالم