20 ألف إصابة جديدة بكورونا في كولومبيا والمكسيك

سجلت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية في كولومبيا والمكسيك ما يقرب من 20038 إصابة و 789 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19-) خلال الـ 24 ساعة الماضية.

كولومبيا

أكدت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، تسجيل 16 ألفا و730 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في كولومبيا، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى مليونين و757 ألفا و274 حالة.

وأفادت الجامعة - حسبما نشرت على موقعها الإلكتروني - بأنه تم تسجيل 440 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 70 ألفا و886 حالة.

وأشارت إلى أن عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح المضاد للفيروس بشكل كامل بلغ مليونا و320 ألفا و251 شخصا.

المكسيك

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، تسجيل 3308 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في المكسيك، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى مليونين و326 ألفا و738 حالة.

وأفادت الجامعة بأنه تم تسجيل 349 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 214 ألفا و853 حالة.

وأشارت إلى أنه تم توزيع 15 مليونا و874 ألفا و809 جرعات من اللقاح المضاد لفيروس كورونا في جميع أرجاء المكسيك.

أعراض الإصابة بكورونا

تتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة (ARDS) قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وصدمات إنتانية، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.