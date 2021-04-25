45 وفاة و50 إصابة فى حريق مستشفى عزل بالعراق

قالت مصادر طبية في 3 مستشفيات ومفوضية حقوق الإنسان العراقية إن 45 شخصاً لقوا حتفهم وأصيب 50 آخرون عندما اندلع حريق أمس السبت في مستشفى بجنوب شرق بغداد مجهز لاستقبال مرضى فيروس كورونا المستجد، وفقا لرويترز.

وأضافت المصادر أن الحريق في مستشفى ابن الخطيب بمنطقة جسر ديالي بالعاصمة العراقية اندلع بعد حادث أدى إلى انفجار صهريج أكسجين.

وقال مصور لرويترز إن "عدة سيارات إسعاف هرعت إلى المستشفى ونقلت المصابين".

وقالت المصادر إن المرضى من غير المصابين نقلوا أيضاً إلى خارج المستشفى.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن مدير عام الدفاع المدني العراقي قوله إن الحريق اندلع في الطابق المخصص لوحدة الرعاية الفائقة لمرضى الجهاز التنفسي وإنه جرى إنقاذ 90 من جملة 120 فرداً بالمستشفى.

وأضاف اللواء كاظم بوهان أن الدفاع المدني تمكن من إخماد الحريق.

وزادت أزمة وباء كورونا من معاناة النظام الصحي العراقي الذي دمرته عقود من العقوبات والحرب والإهمال.

وقالت وزارة الصحة العراقية، أمس السبت، إن "إجمالي عدد المصابين بالفيروس وصل إلى 1025288 من بينهم 15217 وفاة".

وكانت أظهرت آخر إحصائيات إصابات فيروس كورونا المستجد أن أكثر من 145 مليون نسمة أُصيبوا بالفيروس على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى 3 ملايين و215303، وفقا لرويترز.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر 2019.

وقالت وزارة الصحة في البرازيل، إنها سجلت 2914 وفاة جديدة بكوفيد-19 ورصدت 69105 حالات إصابة بالمرض.

وتظهر بيانات الوزارة أن أكثر من 386 ألفاً لقوا حتفهم في البرازيل جراء الفيروس منذ بداية الجائحة، وأن إجمالي الإصابات المؤكدة يفوق 14 مليوناً و240 ألفاً.