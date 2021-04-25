الأحد 25 أبريل 2021
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محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

8202 إصابة جديدة بكورونا في بوليفيا وتشيلي

كورونا
كورونا

سجلت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية في بوليفيا و تشيلي ما يقرب من 8202 إصابة و 130 وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19-) خلال الـ 24 ساعة الماضية.

 

بوليفيا

أكدت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، تسجيل 1293 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في بوليفيا ، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 297 ألفا و185 حالة.

وأفادت الجامعة - حسبما نشرت على موقعها الإلكتروني- بأنه تم تسجيل 29 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 12 ألفا و812 حالة.

وأشارت إلى أنه تم توزيع 619 ألفا و794 جرعة من اللقاح المضاد للفيروس في أرجاء بوليفيا.

 

تشيلي 

أكدت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، تسجيل 6909 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في تشيلي، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى مليون و162 ألفا و811 حالة.

وأفادت الجامعة - حسبما نشرت على موقعها الإلكتروني - بأنه تم تسجيل 101 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 25 ألفا و742 حالة.

وأشارت إلى أنه تم توزيع 13 مليونا و922 ألفا و465 جرعة من اللقاح المضاد للفيروس في أرجاء تشيلي.

 

أعراض الإصابة بكورونا

 

تتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة. 

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة (ARDS) قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وصدمات إنتانية، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

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