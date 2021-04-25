إصابات كورونا تتجاوز الـ 32 مليونا في أمريكا

تجاوزت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة 32 مليون حالة، وفقاً لأحدث بيانات مستقلة أصدرتها جامعة جونز هوبكينز.

وبحسب أحدث تقارير الجامعة، فإن إجمالي إصابات كوفيد-19 في الولايات المتحدة وصل إلى 32 مليوناً و40 ألفاً و606 حالات بعد تسجيل 54 ألفاً و231 حالة إصابة جديدة.

أما إجمالي الوفيات فبلغ 571 ألفاً و910 حالات بعد تسجيل 801 حالة جديدة.

وتعد كاليفورنيا الولاية الأكثر تضرراً من الجائحة في الولايات المتحدة من حيث عدد الوفيات، بإجمالي 61 ألفاً و440 وفاة، تليها نيويورك بـ51 ألفاً و951.

وبالنسبة للإصابات، تأتي كاليفورنيا أيضا في الصدارة تليها تكساس ثم فلوريدا ونيويورك.

كورونا حول العالم



وكانت آخر إحصائيات إصابات فيروس كورونا المستجد أظهرت أن أكثر من 145 مليون نسمة أُصيبوا بالفيروس على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى 3 ملايين و215303، وفقا لرويترز.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر 2019.



وقالت وزارة الصحة في البرازيل، إنها سجلت 2914 وفاة جديدة بكوفيد-19 ورصدت 69105 حالات إصابة بالمرض.

وتظهر بيانات الوزارة أن أكثر من 386 ألفاً لقوا حتفهم في البرازيل جراء الفيروس منذ بداية الجائحة، وأن إجمالي الإصابات المؤكدة يفوق 14 مليوناً و240 ألفاً.

كما أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، بألمانيا أمس السبت، أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا زاد 23392 حالة، ليصل الإجمالي إلى 3 ملايين و268 ألفاً و645.

وأشارت البيانات أيضاً إلى ارتفاع عدد الوفيات بالمرض بواقع 286 حالة، ليزيد الإجمالي إلى 81444.



وأعلنت وزارة الصحة في المكسيك، أمس، تسجيل 3911 إصابة جديدة بفيروس كورونا و409 حالات وفاة، ليزيد إجمالي الإصابات في البلاد إلى مليونين و323 ألفاً و430، والوفيات إلى 214 ألفاً و504.

وتقول الحكومة إن العدد الحقيقي للإصابات أعلى من ذلك بكثير على الأرجح، بينما تشير بيانات منفصلة نُشرت مؤخراً إلى أن العدد الفعلي للوفيات أعلى بنسبة 60% على الأقل من الأرقام المؤكدة.