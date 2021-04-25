الأحد 25 أبريل 2021
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محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

5611 إصابة جديدة و118 وفاة بكورونا في باكستان

كورونا
كورونا

سجلت وزارة الصحة الباكستانية 5 آلاف و611 إصابة جديدة بفيروس كورونا المُستجد (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 795 ألفا و627 حالة.

 

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا في الوزارة، حسبما نشرت صحيفة "إكسبرس تريبيون" الباكستانية اليوم الأحد، بأن البلاد سجلت في الفترة نفسها 118 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس؛ ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 17 ألفا و117 حالة وفاة.

 

وأضاف المركز أن عدد المتعافين من الفيروس ارتفع إلى 689 ألفا و812 شخصا بعدما تماثل 3 آلاف و324 شخصا للشفاء خلال الساعات الـ24 الماضية.

 

ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا في باكستان 88 ألفا و698 شخصا.

 

كورونا حول العالم

 

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

 

ووفقا لأحدث الإحصائيات عن اليوم الأحد، فقد وصل عدد إصابات العالم بفيروس كورونا المستجد، إلى 147 مليونا و091 ألفا و 849 حالة، أما عن الوفيات فسجلت 3 ملايين و113 ألفا و333 حالة، وأخيرا سجلت حالات التعافي 124 مليونا و730 ألفا و121 حالة.

 

وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

كورونا فيروس كورونا الصحة الباكستانية باكستان كوفيد-19

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