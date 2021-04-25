الفلبين: سنركز على برامج التلقيح في المناطق الأكثر عرضة لتفشي كورونا

قال مستشار الرئيس الفلبيني كارتيلو جالفيز، إن الحكومة ستركز خلال الفترة القادمة على برامج التلقيح في المناطق الأكثر عرضة لتفشي فيروس كورونا مثل منطقة العاصمة مانيلا والأقاليم المجاورة لها، وذلك حتى يتم تحقيق مناعة القطيع بحلول أكتوبر المقبل.

وأضاف جالفيز في بيان، أوردته صحيفة "مانيلا تايمز" الفلبينية على موقعها الإلكتروني، أن الحكومة خصصت 100 ألف جرعة من لقاح "سينوفاك" الصيني لمنطقة العاصمة مانيلا، على أن يتم توزيع بقية الشحنة الأخيرة، التي تضمنت 500 ألف جرعة من "سينوفاك"، على المناطق الأخرى المعرضة لخطر تفشي كورونا.

وكان رئيس الفلبين، رودريجو دوتيرتي، صرح بأن نقص لقاحات التطعيم ضد فيروس كورونا سيتسبب في كارثة، محذراً من أن مزيدا من المصابين سيلقون حتفهم، مؤكداً في الوقت نفسه، أن "الأسوأ لم يأت بعد".

وفي كلمة متلفزة، أوضح دوتيرتي إن إدارته بذلت قصارى جهدها رغم الانتقادات التي تعرّضت لها، مشيراً إلى أن بإمكانه استخدام قوة الطوارئ، لمواجهة الأزمة. وقال:«إن الدول الغنية تتحكم في إمدادات اللقاح، وأن الدول الأخرى لا تستطيع فعل أي شيء سوى الانتظار». وتساءل: «متى سيكون لدينا المخزون الكافي لتطعيم الناس؟ إني حقاً لا أعلم..لا أحد يعرف. أعتقد أننا سنذهب إلى أسوأ الظروف قبل أن تبدأ الأمور بالتحسن». وأضاف: «لا يوجد إمدادات كافية لتلقيح العالم. فهذا يلزمه وقت طويل. أقول لكم المزيد من الناس سيموتون هنا».

وتلقت الفلبين أكثر من 3 ملايين جرعة من اللقاحات المضادة لكوفيد 19، غالبيتها من الصين ومن خلال ترتيبات «كوفاكس» من منظمة الصحة العالمية. وجرى تلقيح حولي 1.2 مليون شخص لجرعات أولية. وتطمح الفلبين إلى الحصول على 148 مليون جرعة لتطعيم حوالي 70 مليوناً من مواطنيها،الذين مات منهم أكثر من 15 ألف شخص بسبب الجائحة.