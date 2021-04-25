البيت الأبيض يخطط لدعم «إضافى وسريع» للقطاع الصحى الهندى

أعلنت متحدثة باسم البيت الأبيض، أن واشنطن تشعر بقلق إزاء الزيادة الهائلة في إصابات كورونا في الهند وتخطط لنشر دعم إضافي بسرعة للحكومة الهندية والعاملين بمجال الرعاية الصحية.

وقالت المتحدثة لـ"رويترز": "إننا نجري محادثات نشطة على مستويات عالية ونخطط لنشر دعم إضافي سريع لحكومة الهند والعاملين في مجال الرعاية الصحية الهنود وهم يكافحون هذا المرض". سيكون لدينا المزيد لمشاركته قريبا جدا."

وكانت الحكومة الهندية نشرت طائرات عسكرية وقطارات لتوصيل الأكسجين الذي تشتد الحاجة إليه إلى دلهي من أجزاء أخرى من البلاد ودول أجنبية، بما في ذلك سنغافورة.

وقالت وزارة الصحة إن عدد الحالات في جميع أنحاء الهند ارتفع بزيادة قياسية يومية بلغت 349691 يوم الأحد، ليصبح المجموع 16.96 مليون حالة، بما في ذلك 192.311 حالة وفاة.

وحذر آشيش جها، عميد كلية الصحة العامة بجامعة براون، في مقال نشرته صحيفة "واشنطن بوست" يوم السبت، من أن الدولة التي يبلغ عدد سكانها 1.3 مليار نسمة على شفا كارثة إنسانية.

وقال إن حوالي 2000 شخص يموتون يوميا، لكن معظم الخبراء قدروا أن العدد الحقيقي يتراوح بين خمسة إلى عشرة أضعاف هذا المستوى.

وكانت المتحدثة الصحفية باسم البيت الأبيض، جين بساكي، قالت يوم الجمعة، إن المسؤولين الأمريكيين والهنود يعملون لإيجاد طرق للمساعدة في معالجة الأزمة، لكنها لم تحدد جدولا زمنيا للدعم.

ولفتت إلى أن الولايات المتحدة قدمت للهند بالفعل ما يقرب من 1.4 مليار دولار من المساعدات الصحية وإمدادات الإغاثة في حالات الطوارئ والتدريب على مكافحة الأوبئة للمسؤولين الصحيين بالولاية والمحليين في الهند وأجهزة التنفس الصناعي.

ووفقا لأحدث الإحصائيات عن اليوم ، فقد وصل عدد إصابات العالم بفيروس كورونا المستجد إلى 146 مليونا و274 ألفا و580 حالة، أما عن الوفيات فسجلت 3 ملايين و100 ألف و333 حالة، و سجلت حالات التعافي 124 مليونا و072 ألفا و819 حالة.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ للصحة العامة محل الاهتمام الدولي، و وجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.