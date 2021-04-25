الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بحظر التجول فى بعض مناطق شمال سيناء

نشرت الجريدة الرسمية اليوم الأحد قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بفرض حظر التجول في بعض مناطق شمال سيناء بدءاً من اليوم وحتى انتهاء حالة الطوارئ المقررة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢١ لمدة ثلاثة أشهر.



وبحسب القرار، يُحظَر التجوال في المنطقة المحددة شرقاً من تل رفح ماراً بخط الحدود الدولية وحتى العوجة غربًا من غرب العريش وحتى جبل الحلال، وشمالًا من غرب العريش مارًا بساحل البحر وحتى خط الحدود الدولية في رفح، وجنوبًا من جبل الحلال وحتى العوجة على خط الحدود الدولية.



وتكون توقيتات حظر التجوال في المنطقة المشار إليها من الساعة السابعة مساءً وحتى السادسة من صباح اليوم التالي، عدا مدينة العريش والطريق الدولي من كمين الميدان وحتى الدخول لمدينة العريش من الغرب يكون حظر التجوال من الساعة الواحدة صباحاً وحتى الخامسة من صباح نفس اليوم أو لحين إشعار آخر.

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا برقم 174 لسنة 2021 بتمديد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، لمدة ثلاثة أشهر، اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح اليوم الأحد 25 أبريل.

وتتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة - بحسب القرار الذي نشر في الجريدة الرسمية - اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن في جميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.

ووافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، الخميس، برئاسة المستشار حنفي جبالي، بالأغلبية على قرار رئيس الجمهورية رقم 19 لسنة 2021، بمد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر تبدأ اعتبار من الساعة الواحدة من صباح الأحد الموافق 24 يناير 2021.

وجاء في نص قرار رئيس الجمهورية، أنه تم اتخاذه نظرا للظروف الأمنية والصحية الخطيرة التي تمر بها البلاد، وأنه بعد أخذ رأي مجلس الوزراء تمد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر تبدأ اعتبار من الساعة الواحدة من صباح الأحد الموافق 24 يناير 2021.

ونص القرار في مادته الثانية على أن تتولى القوات المسلحة والشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة الإرهاب وتمويله وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين ويفوض رئيس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في قانون الطوارىء.

وجاءت موافقة المجلس بالأغلبية "وقوفا" على قرار رئيس الجمهورية بمد حالة الطوارئ.

و في أكتوبر الماضي ، مدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حالة حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر.