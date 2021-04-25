بلينكن: الولايات المتحدة تدعم الهند فى مواجهة كورونا

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة تدعم الهند في حربها ضد فيروس كورونا المستجد، حيث يتفشى المرض بقوة في البلد الآسيوي وتم اكتشاف سلالة جديدة.



وأكد بلينكن، وفقًا لقناة "الحرة " الأمريكية، دعمت الولايات المتحدة الحكومة الهندية لمواجهة الفيروس التاجي الذي يضربها بقوة في أعقاب تسجيل أرقام قياسية للإصابات اليومية (بكوفيد-19).



وكتب بلينكن: "قلوبنا مع الشعب الهندي في خضم التفشي المروع لكوفيد-19، نحن نعمل عن كثب مع شركائنا في الحكومة الهندية، وسننشر بسرعة دعما إضافيا لشعب الهند وأبطال الرعاية الصحية في الهند".



تأتي تغريدة وزير الخارجية الأمريكي بعد أن سجلت الهند أعلى حصيلة إصابات يومية لأكثر من مرة على أراضيها منذ بدء الجائحة، إذ اكتشفت في مارس الماضي سلاسة جديدة لها قدرة أكبر على العدوى والانتشار معروفة باسم "B.1.617".



وتعد الهند ثاني أكثر دولة متضررة من الوباء بعد تسجيلها لأكثر من 16.6 مليون إصابة مؤكدة منذ بداية الجائحة منها أكثر من 189.5 ألف وفاة مرتبطة بالمرض، وفقا لإحصائيات جامعة "جونز هوبكنز".

إصابات فيروس كورونا عالميًا

و وفقا لأحدث الإحصائيات عن اليوم ، فقد وصل عدد إصابات العالم بفيروس كورونا المستجد إلى 146 مليونا و274 ألفا و580 حالة، أما عن الوفيات فسجلت 3 ملايين و100 ألف و333 حالة، و سجلت حالات التعافي 124 مليونا و072 ألفا و819 حالة.

و أعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ للصحة العامة محل الاهتمام الدولي، و وجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

ارشادات منظمة الصحة العالمية

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إرشادات محدثة حول الممارسات الآمنة خلال شهر رمضان في سياق كوفيد-19، و كذلك تدابير التباعد الجسدي التي يجب اتباعها أثناء الصلاة وخلال موسم الحج و الموائد الجماعية وغيرها من المناسبات الاجتماعية أو الدينية.

و أضافت أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد و يتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

جدير بالذكر أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.