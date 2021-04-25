الأحد 25 أبريل 2021
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محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الراى الكويتية: منع استيراد الفواكه والخضراوات اللبنانية بعد أزمة السعودية

الفواكه والخضراوات
الفواكه والخضراوات

كشفت صحيفة "الراي" الكويتية  نقلا عن مصادرها الخاصة عن توجه الكويت لمنع استيراد الفواكه والخضراوات اللبنانية براً وبحراً وجواً، مشيرةً إلى عقد اجتماعٍ بين وزارة التجارة وكبارِ المستوردين.

ووفقاً  للجريدة الكويتية ومصادرها في جهات رقابية حكومية وسوقِ الخضراوات والفواكه في الكويت، فإن تعليماتٍ شفهية صدرت في هذا الشأن بعدما كانت الشركات قد استعدت للاستيراد بحراً وجواً من لبنان.

يذكر أن نحو 200 إلى 250 طناً من الخضراوات والفواكه اللبنانية تدخل إلى الأسواق الكويتية يومياً.

من جهتها، أعربت وزارة الخارجية الكويتية، مساء السبت، عن "تأييد دولة الكويت التام لقرار المملكة العربية السعودية الشقيقة حظر دخول الخضار والفواكه من لبنان بسبب استغلالها من قبل البعض لتهريب المخدرات".

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن "هذا القرار السيادي يأتي في إطار حرص المملكة الشقيقة على منع دخول هذه الآفة الخطيرة إلى أراضيها وتحصين المجتمع السعودي منها".

ودعت الكويت "السلطات اللبنانية الشقيقة للعمل على ضمان خلو صادراتها من أي ممنوعات تعرض صادراتها للحظر والمنع".

يأتي هذا بعدما أعلنت السعودية الجمعة إحباط محاولة تهريب 2.4 مليون قرص إمفيتامين مخدر من لبنان مخبأة في شحنة من فاكهة الرمان.

وصرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، النقيب محمد النجيدي، أن "المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات الإجرامية، التي تمتهن تهريب المواد المخدرة إلى السعودية، أسفرت عن إحباط محاولة تهريب 2,466,563 قرص إمفيتامين مخدرا، حيث تمت متابعتها وضبطها، بالتنسيق مع الهيئة العامة للجمارك، بميناء الملك عبد العزيز بالدمام، والأقراص المخدرة كانت مخفية داخل شحنة فاكهة الرمان قادمة من لبنان".

كما أعلنت اليونان، الجمعة، عن ضبط 4 أطنان من مخدر الحشيش مخبأة بشحنة آلات لصنع الحلوى متجهة من لبنان إلى سلوفاكيا، وفقا لما نقلته وسائل إعلام يونانية.

وأوضحت السلطات اليونانية أنه تم ضبط شحنة المخدرات بعد تلقيها معلومات من الجانب الأمريكي، وتابعت: "تلقينا مساعدة من السعودية في ضبط شحنة المخدرات المتجهة من لبنان إلى سلوفاكيا".

ويأتي هذا فيما كشفت السلطات اليونانية  أن القيمة السوقية لشحنة المخدرات المضبوطة تقدر بـ33 مليون يورو.

مخدرات لبنان السعودية الكويت

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