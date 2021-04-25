بفضل الإصلاح الإقتصادى.. المونيتور تشيد بعودة مصر على مؤشر جى. بى. مورجان

أشاد الموقع الأمريكي "المونيتور" بعودة مصر من جديد لمؤشر جي بي مورجان، واعتبرت أن هذه العودة سيجذب مستثمرين جدد لسوق أدوات الدين المصرية.



وتابع المونيتور: أن عودة مصر إلى هذا المؤشر "جي. بي. مورجان" للسندات الحكومية للأسواق الناشئة؛ يعتبر تمهيدًا لانضمام أدوات الدين الحكومية المصرية بالعملة المحلية فى المؤشر خلال مدة أقصاها ٦ أشهر.

وقالت زينب عبد الله ، مديرة المؤسسات المالية في وكالة فيتش للتصنيف الائتماني ، لموقع "المونيتور : إن ادراج مصر في مؤشر جي بي مورجان GBI-EM سيساعد في تعميق أسواق رأس المال في البلاد وتوفير تجمعات إضافية من السيولة لأنه يوسع وصول مصر إلى المستثمرين الأجانب، وأضافت إن الإدراج في المؤشر سيساعد أيضًا على إطالة أجل استحقاق ملف ديون البلاد.

يذكر انه تمت إزالة مصر من المؤشر في يونيو 2011 لفشلها في تلبية متطلباتها، و قال وزير المالية محمد معيط :إن هذه الخطوة تتماشى مع مساعي خفض تكلفة الدين العام كجزء من الإصلاحات الاقتصادية في البلاد.

وتابعت عبدالله: أن تدفقات المحافظ الأجنبية مهمة لدعم سيولة العملة الأجنبية في مصر حيث “وصلت حيازات الأجانب من أذون الخزانة المصرية إلى 28.5 مليار دولار في نهاية فبراير 2021 بعد انخفاضها إلى 7 مليارات دولار في مايو [2020] مع انسحاب المستثمرين الأجانب من الديون الحكومية في بداية الوباء”فيروس كورونا".

وقالت عبد الله : "لكن الشطب من المؤشر قد يؤثر سلبا على ثقة المستثمرين في أسواق رأس المال المصرية ويؤدي إلى نزوح رؤوس الأموال"، حيث شُطبت مصر من القائمة في عام 2011 في أعقاب ثورة 25 يناير.

ويقول محللون إن إدراج مصر في المؤشر نتيجة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في البلاد ، والذي تم إطلاقه في نوفمبر 2016 بعد توقيع اتفاقية قرض بقيمة 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي.

قالت حنان رمسيس ، الخبيرة الاقتصادية في القاهرة للمونيتور: "لا يمكن أن تكون هناك فرصة لإعادة الإدراج في ظل وجود سوق موازية للعملة الأمريكية قبل نوفمبر 2016 و كان تعويم الجنيه هو الخطوة الأكثر حسماً التي اتخذها البنك المركزي المصري".

وأشارت رمسيس إلى أن إصدار مصر للسندات الخضراء في 2020 دفع جيه بي مورجان للتحرك ففي سبتمبر 2020 ، أصدرت سندات خضراء بقيمة 750 مليون دولار.

وتتضمن متطلبات مؤشر جي بي مورجان GBI-EM إصدارات متتالية من السندات بكميات كبيرة يتم ضخها في مشاريع صديقة للبيئة في محاولة لخفض انبعاثات الكربون، وقالت رمسيس: إن مصر لديها إمكانات قوية في هذا الصدد.

وفيما يتعلق بالتأثير على المدى المتوسط ​​والطويل ، أوضحت رمسيس أن الاعتماد على مؤشر جي بي مورجان GBI-EM سيسهل إصدار السندات بالعملة المحلية ويعزز وصول المستثمرين الأجانب لشراء أدوات الدين السيادية هذه، وقالت "جذب المزيد من المستثمرين الأجانب إلى السندات المصرية سيزيد من التدفقات الدولارية للبلاد في المستقبل".

وقال رمسيس: "على المدى المتوسط ​​والطويل ، فإن إدراج مصر في المؤشر سيعزز قدرة البلاد على الحصول على تمويل من أسواق الدين الدولية بعوائد منخفضة واستحقاق ممتد".

وتابعت رمسيس: ستنضم مصر إلى مؤشر جي بي مورجان GBI-EM بإصدار 14 سندات بقيمة حوالي 24 مليار دولار ، أي ما يعادل 1.78٪ من المؤشر، وتابعت: "لولا الإصلاحات الاقتصادية على مدى السنوات الخمس الماضية ، وخاصة تعويم العملة ، لكان من المستحيل إعادة الإدراج مرة أخرى"، ووفقًا لها ، فإن ضعف عملة الولايات المتحدة عالميًا قد يعزز أسواق الديون العالمية حيث تصدر الدول المزيد من أدوات الديون السيادية.

جيث أدت حزمة الإغاثة الأمريكية للحد من وباء فيروس كورونا إلى إضعاف العملة الأمريكية. ومع ذلك ، يتم تحديد الصرف الأجنبي للعملة الأمريكية في السوق المحلية من خلال العرض والطلب المحليين و لحسن الحظ ، كانت تدفقات الدولار إلى مصر في ارتفاع على الرغم من الوباء. وقالت رمسيس: ان تحويلات الوافدين المصريين زادت وانخفض العجز في الميزان التجاري.

وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن حزمة إغاثة من فيروس كورونا بقيمة 1.9 تريليون دولار في مارس الماضي .

قالت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع : إن عجز الميزان التجاري لمصر تقلص بنسبة 1٪ إلى 9.552 مليار دولار في الربع الأول من عام 2021 ، مقارنة بـ 9.685 مليار دولار في الفترة نفسها من العام السابق.وزادت الصادرات غير النفطية للبلاد بنسبة 6٪ لتصل إلى 7 دولارات.

كما ارتفع الدين الخارجي لمصر بنسبة 14.7٪ إلى 129.2 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2020 ، ارتفاعًا من 112.6 مليار دولار في العام السابق ، وفقًا لبيانات البنك المركزي.

وقالت رمسيس: إن أدوات الدين السيادي آلية لتمويل ميزانية الدولة ومشروعات البنية التحتية ، مشيرة إلى أن الدين الخارجي لمصر عند مستوى آمن ويقدر صندوق النقد الدولي نسبة الدين الخارجي / الناتج المحلي الإجمالي للبلاد عند 21.1٪ في السنة المالية 2020/21 ، التي بدأت في 1 يوليو.