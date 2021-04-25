وزير: نصف سكان بريطانيا حصلوا على جرعة واحدة من لقاحات كورونا

قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، إن المملكة المتحدة سجلت علامة فارقة في حملة التحصين ضد فيروس كورونا بحصول أكثر من نصف السكان على جرعة واحدة على الأقل من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد ( كوفيد-19) .



وأظهرت بيانات رسمية أن 33.51 مليون شخص بالمملكة المتحدة حصلوا على الجرعة الأولى منهم 12 مليون فرد حصلوا على الجرعتين.



وقال هانكوك في تصريح له اليوم "إنها علامة فارقة رائعة".



وقالت وزارة الصحة إن العدد الرسمي لسكان بريطانيا يبلغ 66.8 مليون نسمة.

إصابات فيروس كورونا عالميًا

ووفقا لأحدث الإحصائيات عن اليوم ، فقد وصل عدد إصابات العالم بفيروس كورونا المستجد إلى 146 مليونا و274 ألفا و580 حالة، أما عن الوفيات فسجلت 3 ملايين و100 ألف و 333 حالة، و سجلت حالات التعافي 124 مليونا و 072 ألفا و819 حالة.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا المستجد ( كوفيد-19) 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ للصحة العامة محل الاهتمام الدولي، و وجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إرشادات محدثة حول الممارسات الآمنة خلال شهر رمضان في سياق فيروس كورونا المستجد ( كوفيد-19) ، و كذلك تدابير التباعد الجسدي التي يجب اتباعها أثناء الصلاة و خلال موسم الحج و الموائد الجماعية و غيرها من المناسبات الاجتماعية أو الدينية.

وأضافت أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان و الأفراد و يتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

جدير بالذكر أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر و بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.