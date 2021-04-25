الأحد 25 أبريل 2021
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د. محمد الباز
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محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

احتجاجات ضد حظر التجول الطارئ فى عدة مدن ألمانية

متظاهرون
متظاهرون

خرج متظاهرون إلى الشوارع في عدة مدن ألمانية في وقت متأخر من مساء السبت للاحتجاج على حظر تجول ليلي تم فرضه في إطار إجراءات صارمة تهدف إلى وقف انتشار فيروس كورونا.

ففي فرانكفورت، نظم حوالي 300 متظاهر مسيرة في وسط المدينة حاملين لافتات بها رسائل احتجاج. وأطلق البعض الألعاب النارية التي نتج عنها الكثير من الدخان.

واحتج حوالي 100 شخص في هانوفر. وتم تسجيل كلتا المظاهرتين لدى الشرطة مسبقا.

وتجمع حوالي ما بين 20 إلى 30 من راكبي الدراجات بشكل عفوي في برلين للاحتجاج على التدابير الجديدة عد دعوة للمشاركة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت الشرطة إن المظاهرات كانت سلمية وتفرض قيود صارمة بمقتضى القواعد الجديدة الخاصة بما يسمى بـ"مكابح الطوارئ"، التي دخلت حيز التنفيذ في الساعة العاشرة مساء (2000 بتوقيت

جرينتش) يوم الجمعة، عندما يرتفع معدل الإصابة في منطقة معينة فوق مستوى محدد.

وتشمل الإجراءات حظر تجول ليلي بين الساعة 10 مساءً و 5 صباحًا - وهو أكثر القيود إثارة للجدل- بالإضافة إلى إغلاق معظم المتاجر، وفرض قيود على التجمعات لأسرة واحدة وشخص آخر، بالرغم من عدم احتساب الأطفال تحت سن 14 عاما.

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إرشادات محدثة حول الممارسات الآمنة خلال شهر رمضان في سياق كوفيد-19، و كذلك تدابير التباعد الجسدي التي يجب اتباعها أثناء الصلاة وخلال موسم الحج و الموائد الجماعية وغيرها من المناسبات الاجتماعية أو الدينية.

وأضافت أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد و يتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

جدير بالذكر أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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