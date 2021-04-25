بكاء «الفخرانى» وعودة «ليالى».. الحلقة 12 لمسلسل «نجيب زاهى زركش»

شهدت أحداث الحلقة 12 من مسلسل "نجيب زاهى زركش" للنجم الكبير يحيى الفخراني، العديد من الأمور الشائكة والمثيرة بشكل كبير، وزيادة حيرة نجيب باشا - يحيى الفخراني - حول معرفة نجله من بين الثلاثي "سعيد ومسعد وسعد" خاصة بعد مقابلة كلا منهم، في محاولة منه للتعرف بشكل كبير عن شخصياتهم وطموحاتهم ليستفتي قلبه في معرفة الشخصية الاقرب منه ليكون نجله.

بكاء "نجيب" على حال "مسعد"

وفي مشهد مؤثر للغاية، أثناء زيارة مسعد - رامز أمير - لـ نجيب باشا، للتحدث معه في أمور تخص حسابات الشركة، ولكن "نجيب" يبتعد بالحديث عن هذا الموضوع ويطلب منه أن يتحدث معه كأصدقاء، ويسأله عن طموحاته ومستقبله، ليكشف "سعيد" عن طموحاته وأحلامه التي تتلخص في تمنيه الموت والتخلص من حياته، بسبب ذكرياته السيئة، ومدى كرهه لوالديه الذين وضعوه فى ملجأ، الأمر الذي أثار غضب "نجيب" لحد البكاء، أثناء القاء "مسعد" بإحدى القصائد الخاصة بفقدان الأب.



"شيرين" ترفض ارتباط "مؤنس" و "نهى"

رفضت شيرين - أنوشكا - فكرة ارتباط نجلها "مؤنس" - محمد إبراهيم يسرى - بـ "نهى" ابنة "صابر" عامل البوفيه الذي يعمل في شركة شيرين زركش، لافتة إلى أنها لا يمكن أن تقتنع بفكرة اختلاف الطبقات، خاصة أنها تنتمي إلى عائلة زركش باشا الارستقراطية.

"نجيب" يتفاجئ بوقوع "نانسي" فى حب "مسعد"

قام طريف - محمد محمود - بإخبار "نجيب"، عن وجود علاقة حب بين "نانسي" رنا رئيس، و"مسعد"، ليذهب نجيب إلى منزل شقيقته "شيرين" لكي يتحدث إلى نانسي عن علاقتها بمسعد، وتخبره نانسي أنها ليست بينهم أي قصة حب مجرد علاقة صداقة قوية وبداية اعجاب، وأنها تقابله من أجل معرفة تفاصيل تتعلق بالرواية التى أهداها بها "مسعد" في عيد ميلادها، ليذهب "نجيب" وهو قلق على نانسي.



تصاعد الاحداث بعودة "ليالي" لـ"نجيب"

تنتهي أحداث الحلقة بانعقاد جلسة السُكر الليلية، بين طريف ونجيب، الذي يشعر بالاشتياق للجلوس مع "ليالي" التى تجسدها الفنانة نهى عابدين، ويصطدم نجيب من اتصالها به في نفس الوقت وتخبره أنها أمام باب القصر، وهي ممرضة التقى بها في المطار بداية أحداث المسلسل، وطلب منها أن تأتي إلى منزله لمراعاته، وفي نيته أن يتقرب منها عن طريق غير مباشر، وفي نيتها هي الأخرى التقرب منه عن نفس الطريق وتستحوذ على جزء كبير من ماله خاصة أن "نجيب" يمتلك ثروة وممتلكات ضخمة تعود لعائلة جاءت إلى مصر قبل 120 سنة وأدخلوا الفن إلى مصر، جده اشترى مسارح كثيرة ووالده اشترى سينمات، وكلاهما تزوجا من راقصات، أما هو فلديه أشهر مولات وسينمات في مصر.

فريق عمل مسلسل نجيب زاهي زركش رمضان 2021

مسلسل نجيب زاهي زركش، بطولة يحيى الفخراني، وأنوشكا، وشيرين، ورنا رئيس، ونهى عابدين، وكريم عفيفى، وإسلام إبراهيم، ومحمد محمود، ومحمد يسري، وتميم عبده، ومحمد الصاوى، وفتوح أحمد، وعدد آخر من الفنانين الشباب، والعمل تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج شادى الفخرانى وإنتاج سينرجي.