القصة الكاملة لأزمة سخرية محمد رمضان من الراحل إسماعيل ياسين وماذا ردت حفيدته؟

خلال أحداث الحلقة الـ 12 من مسلسل «موسى»، ظهر الفنان الراحل إسماعيل ياسين خلال أحد المشاهد، وهو ما جسده الفنان الشاب عبدالرحمن أبوليلة، شاب التيك توك الذي اعتاد تقليد ياسين في فيديوهاته.

وأثار رمضان غضب الجمهور بعد سخريته من طريقة مُقلد اسماعيل يسن، وذلك في مشهد ظهر خلاله الأخير وهو يشتري من "موسى" 3 "كرفتات" مقابل 24 قرش، وحينما منحه البائع "الكرفتات" أخذهم وأدار له ظهره مستعدا للرحيل دون أن يدفع المقابل، فمنعه رمضان، فرد سُمعة قائلا: "إيه يا أخويا أنت مش واخد بالك مني ولا إيه؟ أنت مبتتفرجش على سيما؟".

وردت سارة ياسين حفيدة الراحل قائلة عبر صفحتها على فيس بوك:"صحفيين كلمونا طالبين منا تعليق على مشهد في مسلسل أسمه موسى لمحمد رمضان وعشان أنا الصراحة مبتفرجش على أعماله مكنتش فاهمة إيه سبب كل الدوشة دي وإلحاحهم على تعليق أسرة إسماعيل ياسين، هو أيه علاقة إسماعيل ياسين بمسلسل محمد رمضان أصلاً! أحد الصحافيين صمم أنه يبعتلي المقطع وقالي كلمة ظهور سلبي وعشان برده انا فاهمة ان طبع الصحافة المبالغة قولت نشوف ونحكم بنفسنا قبل أي تعليق."

وتابعت:" الصراحة طلع عندهم شوية حق لأن دي مش أول مرة محمد رمضان يجيب سيرة إسماعيل ياسين، بس أنا مش بلوم عليه، واحد تصرفاته بتثبت مشاكل نفسية أهمها عدم الثقة بالنفس والنقص اللي واضح ان الشهرة والفلوس مملوش عنده الحتة دي وطبعاً مش محتاجة أقول أيه الأسباب.

أنا بلوم على المخرج والمصور والمنتج اللي مفروض انهم ينتموا للفن بس واضح انهم كمان ارزقية. "

وختمت:" انا كمان بلوم على الولد اللي أدى الشخصية اللي صفحته على التيك توك كلها إعجاب وتقدير للفنان إسماعيل ياسين، دا حتى زار السويس اللي منها إسماعيل ياسين و أتصور فيها ، بس واضح انه استغله للوصول للشهرة فقط لأنه لما جتله الفرصة للظهور في مسلسل ؛ وافق علي تقديم مثله الأعلى بشكل غير لائق بس ليه هو مش لإسماعيل ياسين لأن ببساطة سيظل إسماعيل ياسين أيقونة الكوميديا في مصر والوطن العربي ، الوحيد صاحب أعمال تُسمى بإسمه، ستظل سيرته الحميدة التي لم تمت حتى بعد ٤٩ سنة من وفاته رغم كل من يحاول الإساءة له أو لتاريخه الفني."