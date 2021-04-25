المباحث تتوصل لخطوط محاولة قتل شهد.. تفاصيل الحلقة 13 من «ضل راجل»

استمر النجم ياسر جلال في عرض مسلسله الرمضاني "ضل راجل" والذي يقوم ببطولته عدد كبير من الفنانين والفنانات بينما توصلت المباحث لخطوط جديدة في محاولة قتل شهد الشخصية التي تقدمها الفنانة رنا رئيس ابنة جلال الشخصية التي يقدمها الفنان ياسر جلال حيث قام ضابط المباحث الشخصية التي يقدمها الفنان محمود عبد المغني بالتوصل إلي تفاصيل جديدة .

وضمن أحداث الحلقة الجديدة طلب جلال من ابنته شهد في أن تكشف عن الفاعل بها بحاولة الإجهاض وهو ما رفضته تماما بينما ظهر الشباب كاشفينوعلي أنه دم يحاولون التوصل لشهد من أجل إجبارها علي عدم الحديث في الأمر.

وكشفت الحلقة الجديدة بعد ظهور عصام السقا الذي يقدم شخصية المحامي علي أنه يحاول رغم ما حدث لشهد أن يقف بجانب الكابتن جلال وهو ما اتفقوا عليه خاصة أنهم سوف يبدأون في السير بالاجراءات القانونية.

وشهدت الحلقة أيضا صراع طويل بين نرمين الفقي وبناتها بعد أن شهدت ابنتها الصغير تشاهد فيديوهات التيك توك التي يرقص عليها البنات وهو ما جعلها تدخل في حالة عصبية صعبة بينما قام زوجها الكابتن جلال بتهدئتها.

وكانت قناة الحياة قد أعلنت مواعيد عرض مسلسل "ضل راجل" للنجم ياسر جلال، على شاشتها، وذلك فى تمام الساعة 11:30 مساء يوميا، ويعاد الساعة 4:00 صباحًا، أول مرة، ثم الإعادة الثانية 7:45 صباحا، والإعادة الثالثة 4:45 مساء.



مسلسل "ضل راجل" تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج أحمد صالح، ويقدم العمل نموذجا للرجل المصرى، بأنه ظهر وسند لأهل بيته، ويبث العمل روح ضرورة احتواء الرجل لأهل بيته.

ويشارك في السباق الرمضاني عدد كبير من الأعمال الفنية من بينها مسلسل «نسل الأغراب» من بطولة أحمد السقا وأمير كرارة، من تأليف وإخراج محمد سامي ومسلسل «الاختيار 2» من بطولة كريم عبد العزيز وأحمد مكي، سيناريو وحوار هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.

بينما يشارك الفنان محمد رمضان بمسلسل «موسى» بطولة وسمية الخشاب، وهو سيناريو وحوار ناصر عبدالرحمن وإخراج محمد سلامة ومسلسل «نجيب زاهي زركش» ليحي الفخراني والذي وهو للكاتب عبد الرحيم كمال ومن إخراج شادي الفخراني ومسلسل «اللي مالوش كبير» من بطولة الفنانة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكري ومسلسل «ملوك الجدعنة» من بطولة الفنان مصطفى شعبان وعمرو سعد وياسمين رئيس، ومن إخراج أحمد خالد موسى وعدد آخر من الأعمال الفنية.