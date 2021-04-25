الأحد 25 أبريل 2021
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محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كوستاريكا تسجل رقما قياسيا في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا

كوستاريكا تسجل رقما قياسيا فى عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

قالت السلطات الصحية في كوستاريكا إنها سجلت 1830 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وذلك في أعلى عدد إصابات يومية منذ ظهور الوباء، مضيفة أن المساحات المخصصة للحالات الحرجة بالمستشفيات العامة بالبلاد تقترب من طاقاتها القصوى.
 

وسجل البلد الواقع بأمريكا الوسطى 238760 إصابة و3143 وفاة في المجمل منذ ظهور الجائحة.

 

وأصبحت المكسيك وتشيلي وكوستاريكا، الخميس، أول دول في أمريكا اللاتينية تبدأ في تطعيم مواطنيها ضد فيروس كورونا.

 

وفي كوستاريكا، كانت إليزابيث كاستيلو البالغة من العمر 91 عامًا، والتي تعيش في دار للمسنين في تريس ريوس في مقاطعة كارتاجو، أول من تلقى التطعيم.

وتستخدم الدول الثلاث اللقاح الذي طورته شركتا فايزر وبيونتك. 

 

إصابات فيروس كورونا عالميًا 

ووفقا لأحدث الإحصائيات عن اليوم ، فقد وصل عدد إصابات العالم بفيروس كورونا المستجد إلى 146 مليونا و274 ألفا و580 حالة، أما عن الوفيات فسجلت 3 ملايين و100 ألف و333 حالة، و سجلت حالات التعافي 124 مليونا و072 ألفا و819 حالة.

 

وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ للصحة العامة محل الاهتمام الدولي، و وجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

 

 إرشادات منظمة الصحة العالمية

 

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إرشادات محدثة حول الممارسات الآمنة خلال شهر رمضان في سياق كوفيد-19، و كذلك تدابير التباعد الجسدي التي يجب اتباعها أثناء الصلاة وخلال موسم الحج و الموائد الجماعية وغيرها من المناسبات الاجتماعية أو الدينية.

وأضافت أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

جدير بالذكر أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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