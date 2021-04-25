الأحد 25 أبريل 2021
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محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

هزة أرضية بقوة «3.5 ريختر» تضرب شمال شرق المغرب

المغرب
المغرب

أعلن معهد المغرب للجيوفيزياء بالمغرب تسجيل هزة أرضية بقوة 3,5 درجة بمقياس ريختر، في إقليم الدريوش، شمال شرق المملكة المغربية.


وأوضحت شبكة المغرب للمراقبة والإنذار الزلزالي، التابعة للمعهد - في بيان أصدره فجر اليوم الأحد - أن الهزة سجلت على عمق 24 كلم، عند التقاء خط العرض 35.495 درجة (شمالا)، وخط الطول 3.548 درجة (غربا).

 وأعلن معهد المغرب للجيوفيزياء الشهر الماضي ، عن تسجيل هزة أرضية بقوة 3,5 درجة على مقياس ريختر، بإقليم سيدي قاسم.

وأوضحت الشبكة المغربية للمراقبة و الإنذار الزلزالي، التابعة للمعهد،  أن هذه الهزة، حدد مركزها بجماعة عين الدفالي في إقليم سيدي قاسم.

وأضافت أن هذه الهزة سجلت على عمق 7 كلم، عند التقاء خط العرض 34.559 درجة شمالاً وخط الطول 5.613 درجة غربًا.

يذكر أنه في الآونة الأخيرة وقعت عدة زلازل في العديد من الدول علي مستوي العالم ،  كان آخرها مساء الثلاثاء الماضي في النمسا، وشعر السكان بالهزات في مناطق وولايات مثل العاصمة فيينا و هولابرون وبورغنلاند وسالزبورج.

جدير بالذكر، أنه قد أكد وزير خارجية النمسا، ألكسندر شالينبرج، التزام بلاده بزيادة التعاون الدولي من أجل تنفيذ برامج نزع السلاح ودعم التعددية و الطرق الدبلوماسية لتحقيق السلام على أسس مستدامة.

وقال شالينبرج، في تصريح  بمناسبة الاحتفال بيوم التعددية والدبلوماسية من أجل السلام: "يمكننا فقط حل التحديات العالمية بالعمل معًا، لهذا نحتاج إلى نظام فعال متعدد الأطراف".

وأضاف الوزير النمساوي أن التحديات الدولية الراهنة مثل أزمة جائحة كورونا وتغير المناخ تخطت الحدود الوطنية، حيث "نحتاج اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى تفعيل دور المنظمات الدولية".

وأشار الوزير إلى أن النمسا منذ انضمامها إلى الأمم المتحدة في عام 1955 تدعو- باستمرار وبلا كلل- إلى التعاون متعدد الأطراف؛ حيث تولت المسئولية الدولية باعتبارها تستضيف واحدا من أربع مقرات رسمية للأمم المتحدة في جميع أنحاء العالم، كما تشارك في القوات الدولية لحفظ السلام على مدى أكثر من 65 عامًا.

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