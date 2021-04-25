لليوم الرابع.. تكثيف الحملات على المقاهى بحى غرب سوهاج

شنت الوحدة المحلية بحي غرب سوهاج، برئاسة أحمد الشطوري رئيس حي غرب سوهاج، وبالتنسيق مع العقيد شادي عبد اللطيف، رئيس شرطة المرافق بسوهاج، لليوم الرابع على التوالى، حملة مسائية مكبرة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد ورفع الإشغالات من الطريق العام.

وبدأت الحملة عملها فى الساعات الأولى من صباح اليوم بمشاركة ضباط شرطة المرافق بسوهاج بقيادة الرائد حازم أبو حسوب بالمرور على المقاهى والكافيهات للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين ورفع الإشغالات التى تعرقل سير الطريق العام بنطاق الحى.

من جانبه، قال أحمد الشطوري، رئيس الحى إنه تم المرور على عدة أماكن بدأت بمنطقة المدينة الطبية، ومدينة العرائس، ومنطقة العارف، وشارع المستشفى العام، وشارع المحطة، ومنطقة الحويتي، وطريق ترعة نجع حمادى.

وأضاف أن الحملة أسفرت عن ضبط 142 من المضبوطات الممنوعة ومصادرة 16 شيشة وغلق وتشميع مقهى بأبراج العروبة وتحرير 9 محاضر عدم ارتداء كمامة وتحصيل غرامة فورية.

وأكد رئيس الحي على استمرار الحملات على مدار الساعة لمتابعة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والتأكد من تطبيق تلك الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وعودة انضباط الشارع العام وتيسير الحركة المرورية أمام المواطنين.

وفي السياق ذاته، نفذت الوحدة المحلية لحي غرب سوهاج مساء أمس حملة أيضا على المقاهي والكافيهات والنوادى، لمنع تداول الشيش وتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ورفع إشغالات الباعة الجائلين وتوسعة الطرق وتحقيق السيولة المرورية والتأكد من ارتداء الكمامة.

وكانت محافظة سوهاج نفذت العديد من الحملات لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، برئاسة اللواء عصام الليثي، سكرتير عام محافظة سوهاج، واللواء ضياء أبو العزم، السكرتير العام المساعد لمحافظة سوهاج.

ياتى ذلك فى إطار توجيهات اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج لاستكمال الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد ورفع الإشغالات من الطريق العام.

حملة حى غرب