الدار العربية للعلوم تطرح قصص للأطفال والناشئة وكتب علمية مبسطة

صدرت مؤخرا عن الدار العربية للعلوم ناشرون٬ مجموعة من الكتب الموجهة للأطفال والشباب٬ والتي تتنوع ما بين العلوم المبسطة٬ والحكايات المصورة المشوقة. والكتب المترجمة في العديد من فروع المعرفة٬ ومن بين هذه الكتب٬ "كائن.. فهم أفضل لضخامة التعقيد" من تأليف يحيى عبيد إبراهيم الزعابي.

ويندرج كتاب "كائن: فهم أفضل لضخامة التعقيد" في حقل دراسة "الكائنات المجهرية" و"علوم الأمراض"، ويسعى مؤلفه يحيى عبيد إلى إزاحة كل ما من شأنه أن يفصلنا عن رؤية الأشياء كما هي، خاصة تلك التي تشغل حيزاً صغيراً من الوجود.

وعن الميكروبات يقول المؤلف: "هي كائنات لا تُرى بالعين المجردة ولكنّها تعيش في عالمها الخاص إنّه "العالم الميكروبي"، الذي لا يزال يرافقنا في حياتنا اليومية؛ سوف يحضر في هذا العمل الرائد رِفقة جميع فيروساته التي أرعبت البشرية عبر العصور وأنهكت العلماء لإيجاد العلاج؛ كي يتمكن القارئ من استيعاب تلك المنهجية الفوضوية لآليات الجسم الدفاعية أثناء الغزو الفيروسي – وخاصة فيروس نقص المناعة البشري، ولهذا الغرض أحاط المؤلف بفروع العلوم المختلفة المتصلة بعلم الميكروبات ليتاح للقارئ رؤية المشهد الفعلي من خلال أعين الخلايا وليس وفقاً لِما يُمليه المتخصص فقط".

كما صدر عن نفس الدار الترجمة العربية لكتاب "مونتيسوري.. مختبر في المنزل" من تأليف شيارا بيرودي.



ويعد كتاب "مونتيسوري: مختبر في المنزل" دليلاً عملياً لطريقة تدريس مونتيسوري وهي طريقة تربوية أبدعتها الطبيبة النفسية والخبيرة في علم الأعصاب "ماريا مونتيسوري" بهدف تطوير وتحفيز مهارات الطفل المعرفية وتنميتها؛ ومن خلال ما يعرضه الكتاب من طرق فريدة للتعلم والتسلية سيتمكن أهالي الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5-1 سنوات من إيجاد محفّزات مشجّعة لأطفالهم؛ بالإضافة إلى اقتراحات عملية للأنشطة الداخلية والخارجية التي سيشاركونهم فيها.

القصة المصورة للأطفال "خروف في بيتنا"٬ بالتعاون مع دار ثقافة للنشر والتوزيع٬ من تأليف وفاء مصطفى٬ ورسومات مزنة داغستاني."خروف في بيتنا" حكاية ممتعة وطريفة في آن، يتعلّم الطفل من خلالها بأسلوب مبسَّط مفهوم (الأضحية) وشعائر الله وأوامره في الدين الإسلامي مثل إطعام الجياع وإكرام الفقراء. كما يتعلّم أهمية الحيوانات بالنسبة إلينا كبشر في المأكل والمشرب والملبس، وتأتي التدريبات الملحقة في الكتاب لتضيف نوعاً من النشاط الذهني للطفل في أوقات فراغه.

وللأطفال أيضا قصة مصورة أخري تحت عنوان "كنز البسملة" من تأليف نوردان داملا٬ مؤلفة سلسلة 365 يوماً. تطرح القصة عدة اسئلة تتناسب والسن الصغيرة للأطفال٬ من بينها: أين نجد كنز البسملة؟ أنجده في الغابات أم في بتلة الزهرة أم أسفل الشجرة؟. تتحدث قصة كنز البسملة عن قوة الايمان، وقيمة المعرفة، والسعادة التي نحصل عليها عندما نساعد بعضنا بعضاً، وأن لـكل ما تقدم قيمة كبيرة.

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