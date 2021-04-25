افتتاح ليالى رمضان الثقافية والفنية بسور القاهرة الشمالى

افتتحت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة د. أحمد عواض أولى فعاليات ليالى رمضان الثقافية والفنية المقامة بسور القاهرة الشمالى والتى تستمر 24 رمضان، بحضور الفنان هشام عطوه نائب رئيس الهيئة والفنان أحمد الشافعى رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية والفنان الدكتور هانى كمال رئيس الإدارة المركزية للشئون الثقافية والدكتورة حنان موسى رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث وعمرو البسيونى رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية ولفيف من القيادات الثقافية بالهيئة.

بدأت الاحتفالات بتفقد المعارض التى تنظمها الهيئة بموقع الاحتفال وهى معرض ومنفذ بيع إصدارات الهيئة، بجانب معرض الفنون التشكيلية الذى ضم عدد من اللوحات الفنية بخامات مختلفة ونماذج من المنحوتات والخزف والفخار، بالإضافة إلى معرض نتاج ورش ثقافة الطفل التى ضمت عدة أشكال فنية مختلفة منها فوانيس رمضان المصنوعة من الفوم والخرز والجليتر، والمسحراتى، وبائع الفول، التنورة، بجانب الحرف البيئية والتراثية ومنها الحصير والنول اليدوى، ومعرض نتاج ورش اسابيع الشباب وضمت لوحات من الجلد والنحاس والأركيت، ومعرض ذاكرة الوطن الذى ضم باقة من التماثيل لأشهر الشخصيات الوطنية منها أم كلثوم، وعبد الوهاب، نجيب محفوظ، وأحمد زويل، عباس العقاد".

وعلى المسرح الرومانى بدأت الفعاليات الفنية بالسلام الوطنى، أعقبه عرض فنى لفرقة أوبرا عربى بقيادة محمد مصطفى قدمت خلاله أوبريت متنوع عن ليالى رمضان الثقافية والفنية وانجازات الهيئة من افتتاحات لمنارات ثقافية جديد، والمشروعات القومية والوطنية ومنها انجاز العاصمة الادارية، والحدث العظيم لنقل المومياوات الملكية، بالإضافة إلى مجموعة من الأغانى منها "رمضان نور كل المواقع، مصر عروسة، قوم يا مصرى، بلادى بلادى"، كما قدمت فرقة الأنفوشى للموسيقى العربية عرضا فنيا بقيادة هيثم مدحت تضمن باقة من الأغانى منها "اهو جاه يا ولاد للمجموعة، أم النبى لنرمين محمود، كوكتيل النصر للمجموعة، أم البطل شيرين شاكر، واختتمت الفرقة بميدلى الفوازير.

افتتاح ليالي رمضان الثقافية

افتتاح ليالي رمضان الثقافية

افتتاح ليالي رمضان الثقافية