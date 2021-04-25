محافظ المنوفية يتفقد أعمال التطوير بشبين الكوم

أجري مساء اليوم، اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، جولة ميدانية ليلية بمدينة شبين الكوم، بدأت الجولة في تمام الساعة العاشرة مساءً، واستمرت حتى الواحدة صباحًا بعد منتصف الليل، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال تطوير المشروعات على أرض الواقع، وتذليل العقبات للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، رافقه خلالها نائبه محمد موسى، واللواء علاء رشاد السكرتير العام للمحافظة، ومدير مديرية الطرق، ورئيس حي غرب شبين الكوم، والمستشار الهندسي للمحافظة.

وتفقد المحافظ بدء أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع مصنع غزل شبين الكوم، وشدد علي إزالة الأرصفة القديمة وإنشاء بلدورات مضيئة وزراعة أعمدة ديكورية بالشارع، والعمل على توسعة الطريق باعتباره شارع هام وحيوي ولإضفاء مظهرًا جماليًا يليق بالعاصمة، مشددًا على الشركة المنفذة ببذل المزيد من الجهد والالتزام بالجدول الزمني المحدد لسرعة الانتهاء من الأعمال.

كما تفقد المحافظ الأعمال التجهيزية للرصف بشارع بشاير الخير بحي غرب شبين الكوم، حيث تابع أعمال تسوية الهراس والجليدر استعدادًا لأعمال الرصف بالشارع، وتم تقليل مساحة الجزيرة الوسطى لعمل توسعة بالشارع، موجهًا رئيس الحي بضرورة إنشاء يافطة إرشادية توضح للمواطنين أعمال التطوير التي تتم بالشارع حفاظًا علي سلامتهم.

كما تفقد المحافظ أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع عمارات الشرطة، وأكد علي الشركة المنفذة بضروة إنهاء أعمال التطوير بشارع بشاير الخير و شارع عمارات الشرطة خلال أسبوع.

وتابع محافظ المنوفية أعمال تطوير ورفع كفاءة منطقة المرور القديم و المتفرعات من شارع طلعت حرب (أسفلت، وبلاط إنترلوك) بحري ، حيث تفقد أعمال الرصف بالمنطقة، وكذا تركيب بلاط الإنترلوك بشارع حليمة المتفرع من شارع طلعت حرب ، وكلف رئيس الحي بضرورة تشجير وتجميل منطقة محيطة بعمارات المرور القديم بالتنسيق مع إدارة الحدائق لإضفاء مظهر حضاري بالمنطقة وذلك بناءً علي شكوي أحد المواطنين.



كما تضمنت الجولة تفقد المحافظ أعمال تطوير مدخل مدينة شبين الكوم من ناحية شبراباص، حيث يجرى رفع وإزالة الأكشاك القديمة، وسيتم وضع أكشاك بديلة نموذجية بالمنطقة و تسليمها لأصحابها لإضفاء مظهر حضاري بالمنطقة، كما سيتم توسعة الطريق وعمل بلدورات وأرصفة جديدة وزراعة أعمدة ديكورية بالشارع وذلك ضمن رفع كفاءة شوارع العاصمة، ومنع أسباب التلوث البيئي والبصري، والحفاظ علي الصحة العامة.

كما تفقد محافظ المنوفية مشروع تطوير المناطق الغير مخططة بالعزبة الغربية وقبلي بحي غرب شبين الكوم، تنفيذ الشركة الوطنية للمقاولات والتوريدات العامة، مشددًا علي الشركة المنفذة بضرورة بذل المزيد من الجهد لسرعة إنهاء الأعمال تيسيرًا علي المواطنين.

وفي نهاية جولته، أكد محافظ المنوفية، حرصه على متابعة كافة المشروعات التي تتم على أرض الواقع، للوقوف على نسب التنفيذ وإزالة كافة المعوقات لضمان الالتزام بالجداول الزمنية المحددة.