«أخذت ثأرنا كلنا».. كريم عبد العزيز يتصدر تريند تويتر بشخصية زكريا

تصدر اسم "زكريا" تريند تويتر وهو اسم الفنان كريم عبد العزيز في مسلسل "الاختيار ٢"، وذلك بعد القبض على محمد عويس الضابط الخائن الذي أبلغ بمعلومات تسببت في اغتيال الشهيد مبروك ضابط الأمن الوطني، وانتهت الحلقة على اتصال لزكريا يفيد بأن أحد من الإرهابيين ينتظره تحت منزله.

وغردت غادة علي: "‏زكريا أوعى يجرالك حاجة.. لما مبروك مات اكتشف إنه مكنش له صور معاه وخاف ده يكون إحساس عيلته لو قتلوه".

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وقالت أخرى: "‏مشهد قبض رجال الأمن الوطني على الخائن محمد عويس ورد فعل الظابط زكريا معاه غسلنا كلنا من جوه.. كلنا النهارده الظابط".

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وقالت رباب: "‏‎#الاختيار.. محمد عويس.. زكريا.. اللي مش واخد باله.. الحركة دي في شدتها أكبر من حكم الإعدام اللي أخده الخاين نفسه.. زملاء ‎#الشهيد_محمد_مبروك ما استانوش محاكمة عسكرية وهما اللي خلعو شارة الرتبة من علي كتفه، يا رب تكون حصلت بجد".

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وعلق آخر: “‏بعد معرفة ‎#زكريا_يونس إن الخائن محمد عويس هو اللي أبلغ بخط سير ‎#الشهيد_محمد_مبروك للإرهابيين.. فيه نقطة تانية مهمة جدًا وهي إن أكيد هيتذكر إن عويس أخد رقم ‎#يوسف_الرفاعي.. دي نقطة لازم نضعها في الاعتبار.. ومش هتعدي ضابط الأمن الوطني”.

https://twitter.com/medoesmaeil/status/1386094724604473347?s=19

وغرجت ياسمين :"‏بالرغم من إن النظرة دى قلقانى لكن زكريا دايمًا سابق بخطوة، ودايمًا عامل حساب أدق التفاصيل، ودايمًا واثق فى قرراته، وقبل كده دايمًا متوكل على الله، واثقه إنه أكيد إن شاء الله حاسب حسبته صح، ومش نازل بتهور وخلاص خلي بالك من نفسك يا زكريا".

‎ https://t.co/i4pmiEB8XC‎

وقالت رحاب: “‏زكريا عمل اللى نفسنا نعمل فى عويس الخاين من أجمل مشاهد المسلسل”.

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وتابعت إيمان رمضان: "‏زكريا.. زيكو انت حبيبى وكان نفسى تمد إيدك تطلع مصارينه بس عاوز الصح؟ الشرطة قوات نظامية والقوات النظامية يحكمها القانون وتنفيذ الأوامر من الرتبة الأعلى للأقل.. الإخوة اللى مشرفينا على التايم بلغوا زيكو إنه كده".

مسلسل "الاختيار 2" يعرض على قناة ON الساعة 9 مساء ويعاد الساعة 2 صباحاً والساعة 3.30 عصراً، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 10.15 مساء ويعاد الساعة 4 صباحاً والساعة 11.30 صباحاً والساعة 4.45 مساء.

المسلسل من تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، هادي الجيار، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبد اللطيف، محمد علاء، إسلام جمال، أحمد سعيد عبد الغنى، سلوى عثمان على الطيب طارق صبرى، عمر الشناوى، وعدد من الفنانين الشباب.