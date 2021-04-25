محافظ المنوفية: 50 ألف جنيه مكافأة للأطقم الطبية بشبين التعليمى وميت خلف

تفقد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية مستشفى شبين الكوم التعليمي، وذلك لمتابعة سير العمل والتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة الموجة الثالثة من فيروس كورونا المستجد وكذلك التأكد من توافر المستلزمات الطبية ومنظومة الأكسجين بالمستشفى، ورافقة نائبه محمد موسى واللواء علاء رشاد السكرتير العام ومدير المستشفى التعليمي.

كما تفقد المحافظ بعض أقسام المستشفى التعليمي وغرف العمليات وغرفة جهاز الأشعة المقطعية بمبنى الطوارئ الجديد وتانكات الأكسجين، كما تفقد مصابي كورونا للاطمئنان على مدى توافر المستلزمات الطبية اللازمة لهم والتأكد من مرور أطقم الأطباء والتمريض لمتابعة حالتهم الصحية، مشددًا على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية اللازمة لهم.

واستمع المحافظ من مدير المستشفى عن إجراءات التعامل مع المرضى والجهود المبذولة للتعامل مع حالات الاشتباه والمصابين بفيروس كورونا، مؤكدا بأن زيارته تأتي في إطار بعث رسالة طمأنينة للمواطنين والتأكيد على جاهزية المحافظة للتعامل مع أي ظروف طارئة.



ووجه محافظ المنوفية مدير المستشفى التعليمي بضرورة تنظيم عمل الأمن والزيارات بالمستشفى وذلك لتهيئة الأجواء المناسبة للمرضى لتلقي العلاج ولإتاحة الفرصة أمام الأطقم الطبية لتأدية عملهم علي الوجه الأمثل، كما وجه رئيس المدينه بإنارة السور الأمامي للمستشفى التعليمي، مشيرا إلى جاهزية جميع مستشفيات المحافظة لاستقبال مصابي فيروس كورونا المستجد وتوفير الرعاية اللازمة لهم ، مؤكدا على أن الوضع الصحي لفيروس كورونا المستجد مطمئن.



كما تفقد محافظ المنوفية مستشفى الحميات والجهاز الهضمي بميت خلف بشبين الكوم، وأطمئن من مدير المستشفى على الوضع الصحي لمصابى فيروس كورونا وكذلك متابعة تقديم أوجه الرعاية الصحية وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة لهم، بحضور محمد موسى نائب المحافظ واللواء علاء رشاد السكرتير العام والدكتور فيصل جودة وكيل وزارة الصحة ومدير مستشفى الحميات،

حيث تفقد المحافظ تجهيزات جهاز الأشعة المقطعية الجديد.

وأكد مدير المستشفى بأنه سيتم الانتهاء منه خلال أسبوع، حيث تم التعاقد على شراء جهاز الأشعة المقطعية الجديد وأجهزة السي تي ضمن 100 مليون جنيه الدعم المالي المقدم للقطاع الطبي خلال أزمة كورونا، كما تفقد منظومة الأكسجين بالمستشفى واستمع إلى آلية عمل تانك الأكسجين، وعدد من آسطوانات الأكسجين المتوفرة بالمستشفى، والتأكد من وجودها بكميات كافية وعدم وجود عجز بها.



كما قرر محافظ المنوفية صرف مكافأة مالية قدرها (50) ألف جنيه للعاملين بالمستشفى والأطقم الطبيه بأقسام العزل ومصابي كورونا تقديراً لدورهم البطولي في هذه المرحلة الراهنة لمواجهة فيروس كورونا، حيث حرص على زيارة عدد من مصابي فيروس كورونا واطمئن على حالتهم الصحية وقدم الدعم النفسي لهم، موجهًا الشكر لمدير المستشفى على مستوى النظافة والخدمات الطبية المقدمة للمرضى، مؤكدا بأن المحافظة بكافة أجهزتها لن تدخر جهدا في تقديم الدعم الكامل لمساعدتهم بكافة الإمكانيات المتاحة للعبور إلى بر الأمان.