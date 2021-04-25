«اللَّهُمَّ طَهِّرْنِى فِيهِ مِنَ الدَّنَسِ وَالْأَقْذَار».. دعاء اليوم الثالث عشر من رمضان

يبحث المسلمون عن دعاء اليوم الثالث عشر من رمضان، وهو "اللَّهُمَّ طَهِّرْنِي فِيهِ مِنَ الدَّنَسِ وَالْأَقْذَارِ، وَصَبِّرْنِي عَلَى كَائِنَاتِ الْأَقْدَارِ، وَوَفِّقْنِي لِلتُّقَى وَصُحْبَةِ الْأَبْرَارِ، بِعَوْنِكَ يَا قُرَّةَ عَيْنِ الْمَسَاكِينِ".



"فضل الدعاء"

وعن ثواب وفضل دعاء اليوم الثالث عشر من رمضان، فم دعا به أعطى بكل حجر ومدر حسنة ودرجة في الجنة.



وترصد"الدستور" أدعية مستحبة في رمضان.

