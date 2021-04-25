«اللَّهُمَّ طَهِّرْنِى فِيهِ مِنَ الدَّنَسِ وَالْأَقْذَار».. دعاء اليوم الثالث عشر من رمضان

«اللَّهُمَّ طَهِّرْنِى فِيهِ مِنَ الدَّنَسِ وَالْأَقْذَار».. دعاء اليوم الثالث عشر من رمضان
يبحث المسلمون عن دعاء اليوم الثالث عشر من رمضان، وهو "اللَّهُمَّ طَهِّرْنِي فِيهِ مِنَ الدَّنَسِ وَالْأَقْذَارِ، وَصَبِّرْنِي عَلَى كَائِنَاتِ الْأَقْدَارِ، وَوَفِّقْنِي لِلتُّقَى وَصُحْبَةِ الْأَبْرَارِ، بِعَوْنِكَ يَا قُرَّةَ عَيْنِ الْمَسَاكِينِ".
"فضل الدعاء"
وعن ثواب وفضل دعاء اليوم الثالث عشر من رمضان، فم دعا به أعطى بكل حجر ومدر حسنة ودرجة في الجنة.
وترصد"الدستور" أدعية مستحبة في رمضان.
- اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي فِيهِ السِّتْرَ وَالْعَفَافَ، وَأَلْبِسْنِي فِيهِ لِبَاسَ الْقُنُوعِ وَالْكَفَافِ، وَنَجِّنِي فِيهِ مِمَّا أَحْذَرُ وَأَخَافُ، بِعِصْمَتِكَ يَا عِصْمَةَ الْخَائِفِينَ”، فثواب ذلك الدعاء أن من داعا به سيبدل الله سيئاته بالحسنات وسيغفر له كل ما تقدم من ذنب أو قد تأخر.
- اللَّهُمَّ حَبِّبْ إِلَيَّ فِيهِ الْإِحْسَانَ، وَكَرِّهْ إِلَيَّ فِيهِ الْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، وَحَرِّمْ عَلَيَّ فِيهِ السَّخَطَ وَالنِّيرَانَ، بِقُوَّتِكَ يَا غَوْثَ الْمُسْتَغِيثِينَ.
- اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَوَكِّلِينَ عَلَيْكَ، الْفَائِزِينَ لَدَيْكَ، الْمُقَرَّبِينَ إِلَيْكَ، بِإِحْسَانِكَ يَا غَايَةَ
- اللّهُمَّ ارْزُقني فيهِ فَضْلَ لَيلَةِ القَدرِ، وَ صَيِّرْ اُمُوري فيهِ مِنَ العُسرِ إلى اليُسرِ يا رَؤوفاً بِعِبادِهِ الصّالحينَ.
- اللّهُمَّ وَفِّرْ حَظِّي فيهِ مِنَ النَّوافِلِ، وَ أكْرِمني فيهِ بِإحضارِ المَسائِلِ، وَ قَرِّبْ فيهِ وَسيلَتي إليكَ مِنْ بَيْنِ الوَسائِلِ.
- اللّهُمَّ اجْعَلْ صِيامي فيهِ بالشُّكرِ وَ القَبولِ عَلى ماتَرضاهُ وَ يَرضاهُ الرَّسولُ مُحكَمَةً فُرُوعُهُ بِالأُصُولِ.
- اللهم أنزل على قلبي رحمة وطمأنينة وارزقني جزاء هذا الصبر رضوانك.
- اللهم يا منان يا كريم يا مالك السماوات والأرض، أفرغ على روحي صبرًا واجعل كل هذه المشقة أجرًا وثوابًا. اللهم ارزقني الأجر العظيم للصبر، واجعلني من عبادك الصالحين الصابرين القانتين الحامدين.
- يا الله يا كريم يا رزاق يا رحيم، أعط أمي من ثمرات الدنيا والآخرة، وارض عنها وبارك لها.
-اللهم إن هذا الشهر مبارك، أدعوك فيه يا من وسعت رحمتك كل شيء أن تبارك لي في والديّ وترحمهم وتغفر لهم.
- يا رب إنّ أبي لم يحرمني في هذه الدنيا من شيء، فبارك لي في عمره وارض عنه وارزقه الجنة.
- اللهم أسعد أمي السعادة العظيمة في الدارين، وأتمّ شفاءها وارضِ عنها يا كريم.