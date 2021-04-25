نائبة قبطية بالشرقية توزع كراتين رمضان ووجبات لإفطار المرضى بالمستشفيات

فى مشهد من المشاهد التى تجسد طقوس الوحدة الوطنية فى مصر، خاصة فى المناسبات الدينية، وفى شهر رمضان، قامت النائبة هناء أنيس رزق الله عضو مجلس النواب بالشرقية، بتوزيع كميات كبيرة من الشنط والكراتين الرمضانية، والتي تحتوي على العديد من المواد الغذائية، بنطاق مدينة ومركز الزقازيق، بالإضافة لدعمها اليومي لوجبات مميزة من كبرى المطاعم المشهورة وتوزيعها على الصائمين بالشوارع العامة، وأمام المستشفيات الحكومية وعلى عدد من الأسر الأكثر احتياجا.

وأكدت النائبة أن مصر كانت وستظل نسيجًا واحدًا، لاسيما في ظل الظروف الراهنة من الموجة الثالثة لجائحة فيروس كورونا، وعدم السماح بإقامة أي موائد رمضانية حرصًا على سلامة المواطنين، مما استدعى محاولتها لعدم قطع عادات إطعام الأسر الاكثر احتياجا، وذوى المرضى أمام المستشفيات، ممن أجبرتهم الظروف على البقاء خارج منازلهم فى وقت الإفطار.

وأوضحت النائبة هناء أنيس أنها تقوم هي وأسرتها بتلك الخطوة سنويًا، ترسيخا لمبادئ الوحدة الوطنية، باعثة برسالة بأن مصر دائما نسيج واحد، تحت ظل قيادة رسخت لكل هذا الحب والتآخي، مشيرة إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أول من أطلق مبادرة هي الأقوى لبناء مجتمع متماسك من أجل "حياة كريمة.

وتابعت أن الهدف هو السلام والمحبة بين الجميع على أرض وطن آمن متكامل اجتماعيا وفكريا بثقافة وسطية تتيح مشاركة حقيقية بين قطبي الأمة.

وأشادت النائبة البرلمانية بدور حزب الشعب الجمهوري، والذى أطلق مبادرة "خير بلدنا عشان ولادنا "، والتي تقوم بتوزيع سلع غذائية على الأسر الأكثر احتياجا وصولا بمحافظة الشرقية، بالتنسيق مع الكابتن أحمد عبدالدايم أمين عام الإقليم، كما حرصت على تقديم الشكر لأمانة الشباب والفتيات لدورهم البارز في دعم المبادرة المجتمعية لخدمة الأهالي.

النائبة

النائبة هناء أنيس

النائبة هناء أنيس