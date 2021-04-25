البرازيل: أكثر من 71 ألف إصابة بكورونا خلال يوم واحد

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية عن تسجيل 3 آلاف و76 حالة وفاة و71 ألفا و137 إصابة بفيروس "كورونا" على مستوى البرازيل خلال الساعات الـ24 الماضية.

ووفقا لما أفادت صحيفة (فالور جلوبو) على موقعها الإلكتروني، ارتفع إجمالي الوفيات المرتبطة بـ"كوفيد-19" المسجلة في البرازيل منذ بدابة تفشي الوباء إلى 389 ألفا و492 حالة، فيما بلغ العدد التراكمي للإصابات المسجلة خلال تلك الفترة 14 مليونا و308 آلاف و215 إصابة.

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت بأن السلطات الصحية في البرازيل أعطت حتى الآن 40.7 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد.

وبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البرازيل منذ تفشي الجائحة هناك 14.2 مليون، فضلا عن 386 ألفا و416 وفاة.

وسجلت البرازيل أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد قبل عام و8 أسابيع.

إصابات فيروس كورونا عالميًا

ووفقا لأحدث الإحصائيات عن اليوم ، فقد وصل عدد إصابات العالم بفيروس كورونا المستجد إلى 146 مليونا و274 ألفا و580 حالة، أما عن الوفيات فسجلت 3 ملايين و100 ألف و333 حالة، وسجلت حالات التعافي 124 مليونا و072 ألفا و819 حالة.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ للصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

ارشادات منظمة الصحة العالمية

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إرشادات محدثة حول الممارسات الآمنة خلال شهر رمضان في سياق كوفيد-19، و كذلك تدابير التباعد الجسدي التي يجب اتباعها أثناء الصلاة وخلال موسم الحج و الموائد الجماعية وغيرها من المناسبات الاجتماعية أو الدينية.

وأضافت أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد و يتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

جدير بالذكر أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.