الأرجنتين: 298 حالة وفاة وأكثر من 21 ألف إصابة بكورونا خلال يوم

أعلنت سلطات الصحة الأرجنتينية تسجيل 298 حالة وفاة، و21 ألفًا و220 إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) على مستوى البلاد، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وذكرت صحيفة «لا ناسيون» الأرجنتينية -على موقعها الإلكتروني- أن إجمالي الوفيات المرتبطة بـ«كوفيد-19» المسجلة في الأرجنتين منذ بداية تفشي الوباء ارتفع إلى 61 ألفًا و474 حالة، بينما بلغ العدد التراكمي للإصابات المسجلة خلال تلك الفترة مليونين و854 ألفًا و872 إصابة، بينها 288 ألفًا و121 إصابة نشطة حاليًا.

وفي وقت سابق، فرضت الحكومة الأرجنتينية قبل أسبوع إجراءات إغلاق وقيودًا جديدة في أجزاء كبيرة من البلاد، وهناك حظر تجول في منطقة بوينس آيرس الكبرى بين الساعة 8 مساءً والساعة 6 صباحًا.

وكانت الاستثناءات الوحيدة هي للعاملين في القطاعات الضرورية، كما تم حظر جميع المناسبات الاجتماعية والرياضية والثقافية والدينية التي تقام داخل أماكن مغلقة، بالإضافة إلى إغلاق المدارس ورياض الأطفال حتى نهاية الشهر الجاري.

إصابات فيروس كورونا عالميًا

ووفقًا لأحدث الإحصائيات عن اليوم ، فقد وصل عدد إصابات العالم بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد -19) إلى 146 مليونًا و274 ألفًا و580 حالة، أما عن الوفيات فسجلت 3 ملايين و100 ألف و333 حالة، و سجلت حالات التعافي 124 مليونًا و072 ألفًا و819 حالة.

و أعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ للصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إرشادات محدثة حول الممارسات الآمنة خلال شهر رمضان في سياق «كوفيد-19»، و كذلك تدابير التباعد الجسدي التي يجب اتباعها أثناء الصلاة وخلال موسم الحج والموائد الجماعية و غيرها من المناسبات الاجتماعية أو الدينية.

و أضافت أن اللقاحات توفر أملًا جديدًا ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان و الأفراد، و يتم الآن تقديم لقاحات «كوفيد-19» في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

جدير بالذكر، أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد-19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة «ووهان» الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.