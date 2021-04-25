أسعار مواد البناء فى مصر اليوم الأحد 25- 4 -2021

يقدم لكم موقع " الدستور" في هذا التقرير أسعار مواد البناء في مصر اليوم الأحد 25-4-2021، وفقًا للتحديثات الأخيرة بالأسواق المحلية المصرية.

أسعار مواد البناء في مصر اليوم الأحد 25-4-2021

سعر الحديد اليوم

سعر طن حديد عز 13700 جنيه.

سعر طن حديد بشاي 13500 جنيه.

سعر طن حديد العتال 13450 جنيها.

سعر طن حديد المراكبي 13300 جنيه.

سعر طن حديد المصريين 13500 جنيه.

سعر طن حديد العشري 13300 جنيه.

سعر طن حديد مصر ستيل 13300 جنيه.؟

أسعار الأسمنت اليوم

سعر طن أسمنت لافارج 760 جنيها.

سعر طن أسمنت سيناء 735 جنيها.

سعر طن أسمنت السويس 770 جنيها.

سعر طن أسمنت مصر بني سويف 755 جنيها.

سعر طن اسمنت المسلح 790 جنيها.

سعر طن أسمنت النصر 750 جنيها.

سعر طن أسمنت المهندس 740 جنيها.

سعر طن أسمنت أسيك المنيا 740 جنيها.

سعر طن أسمنت الصخرة 725 جنيها.

سعر طن أسمنت وادي النيل 735 جنيها.

سعر طن أسمنت جنوب الوادي 740 جنيها.

سعر طن اسمنت المسله 725 جنيها.

سعر طن أسمنت شركة العامرية 920 جنيها في الإسكندرية.

سعر طن أسمنت شركة الاسكندرية بروتلاند 855 جنيها.

سعر طن أسمنت شركة المنيا 780 جنيها في القاهرة.

سعر طن أسمنت شركة المصرى 778 جنيها.

الأسمنت الأبيض

سجل متوسط سعر الأسمنت الأبيض 2400 جنيه، وسعر الأسمنت الأبيض العادة 2500 جنيه، وسوبر سيناء نحو 2460 جنيهاً، ورويال العادة 2430 جنيهاً للطن، أما الواحة الأبيض فبلغ سعره 2425 جنيهاً للطن.

الأسمنت المخلوط

كما سجل متوسط سعر الأسمنت المخلوط 650 جنيهاً للطن، وأسمنت ايه وان 743 جنيهاً للطن، وسجل أسمنت الواحة 763 جنيهاً للطن، وأسمنت السويدي 753 جنيهاً للطن.

الأسمنت المقاوم

فيما سجل متوسط سعر الأسمنت المقاوم للملوحة 900 جنيهاً للطن، وأسمنت قاهر البحار 890 جنيهاً للطن، وأسمنت السويس «سي ووتر» 928 جنيهاً للطن، وأسمنت السويدي المقاوم 928 جنيهاً للطن.

أسعار الرمل اليوم

وسجل سعر الرمل اليوم استقرارًا ملحوظًا، حيث يأتي سعره بين 70-100 جنيه للمتر.

أسعار الطوب

وتتراوح أسعار الطوب، وفقًا لما أعلنته شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، بين 750-950 جنيهًا للألف طوبة.