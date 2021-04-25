الاحتفال بتحرير سيناء وملامح الشعر الصوفى بمراكز الإبداع

يواصل صندوق التنمية الثقافية٬ في التاسعة من مساء اليوم الأحد٬ الموافق الثالث عشر من رمضان٬ فعاليات البرنامج الثقافي الذي ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية٬ خلال شهر رمضان الكريم٬ في كافة مراكزه الثقافية والإبداعية، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية٬ التي يحرص ويؤكد عليها صندوق التنمية الثقافية٬ والتي نرصدها لكم في هذا التقرير.

يقام فى بيت العود العربي «ببيت الهراوي»٬ بمقره الكائن خلف الجامع الأزهر٬ حفل غنائي موسيقي فني٬ والذي يحييه الفنان «ماريو» وفرقته، ويقدم مجموعة من المقطوعات الموسيقية علي آلة العود، نذكر من بينها: «عود٬ رق الحبيب٬ هو صحيح الهوي غلاب٬ موسيقي الروح تقاسيم شرقية» وغيرها.

وفي سياق متصل، يستقبل قصر الأمير طاز٬ الكائن في حي الخليفة، حفل للفنان وائل الفشنى ومجموعة من أشهر الابتهالات الصوفية منها: «قمر سيدنا النبي، عيني لغير جمالكم، ابتهال يا كعبة البيت العتيق، رسول الله، مولد سيدنا النبي، الكبر علا الدموع، موال بحر الدموع، بأسمائك الحسني دعوتك سيدي، اغفر لعبدك ما مضي، أنا جايلك، طال الليل، كنت فين يا وعد، فوق كتافي حمل، سافر حبيبي، يا عاشقا، فاح المسك، علي باب سيدنا النبي، يا مالكا قدري»، وغيرها. بالإضافة إلى أشهر مقدمات المسلسلات الدرامية التى تغنى بها، ومنها «طايع، أهو دا اللي صار».

يشار إلي أن وائل الفشني، تربى على صوت واحد من أعظم المنشدين، وهو القارئ الشيخ طه الفشني في مركز الفشن بني سويف، مما أسهم في تكوين ثقافته الفنية.

وكانت دراسته في معهد الموسيقى العربية تأشيرة دخوله إلى الوسط الفني الذي طالما حلم بأن يكون جزءًا منه، واشتهر على نطاق كبير بعد أدائه لتترات مسلسلات: «مملكة الغجر، سلطانة المعز، واحة الغروب، طايع».

وفي مركز إبداع قبة الغوري بشارع الأزهر٬ يقام حفل للاحتفال بذكري أعياد تحرير سيناء الحبيبة٬ والذي تحييه فرقة الطبول النوبية، وفرقة حسب الله. الحفل رؤية وإخراج للفنان انتصار عبد الفتاح.

كما تقدم فرقة النيل للآلات الشعبية عروضها في بيت السحيمي بشارع المعز، كما يستمر عرض مسرحية «الليلة الكبيرة» بمركز طلعت حرب الثقافي بالسيدة نفيسة والتي تعرض بالتعاون مع البيت الفني للمسرح .

وفي بيت الست وسيلة خلف الجامع الأزهر٬ يقيم بيت الشعر العربي أمسية شعرية تحت عنوان «ملامح الشعر الصوفي»٬ بمشاركة عدد كبير من الشعراء٬ وتتخلل الأمسية قراءة مجموعة من قصائد الوجد الصوفي لكبار أقطاب المتصوفة٬ من بينهم: «السهروردي٬ الحلاج٬ ابن الفارض٬ ابن عربي٬ رابعة العدوية».

وفى الإسكندرية يقدم فريق «جوانا» عرض حكي روحانى مستلهمًا من قصائد جلال الدين الرومى بعنوان «قعدة ذكر» بمركز الحرية للإبداع رؤية، وإخراج مصطفى فتوح.