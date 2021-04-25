الأحد 25 أبريل 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

حالة الطقس اليوم الأحد 25-4-2021 فى مصر

الطقس في مصر
الطقس في مصر

يبحث الكثير من المواطنين بشكل دائم ومستمر عن حالة الطقس اليوم في مصر،  بسبب تقلبات الطقس الغير معلومة.

وتنشر «الدستور» حالة الطقس اليوم في مصر، اليوم الأحد 25-4-2021 ، حسبما أفاد خبراء خبراء هيئة الأرصاد الجوية بأن الطقس شديد الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال وجنوب الصعيد، حار على السواحل الشمالية وجنوب سيناء.

فيما يسود ليلًا طقس معتدل على معظم الأنحاء، مع نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وغرب البلاد وشمال الصعيد.

حالة الرياح

1 - حالة البحر المتوسط فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من 2 إلى 3 أمتار، والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية.

2 - البحرالأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75، والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على في القاهرة والمحافظات:

العظمى الصغرى

( القاهرة 36 19 -  الإسكندرية 31 17 -  وادي النطرون 33 17 -  طنطا 34 18 - شبين الكوم 36 19 - دمنهور 32 18 -  بلطيم 33 17 - مطروح 24 15 -  السلوم 25 15 -  سيوة 29 -  بورسعيد 31 19 -  دمياط 29 18).

درجات الحرارة اليوم 

(الزقازيق 36 19 - المنصورة 36 18 - الاسماعيلية 38 18 - السويس 36 19 - العريش 32 16 - رفح 30 17 - رأس سدر 28 22 - نخل 36 24 - نويبع 33 22 -  طابا 33 23 - كاترين 30 22 -  الطور 30 23 -  شرم الشيخ 33 24-  الغردقة 33 23 - مرسى علم 32 24).

طقس اليوم

(الفيوم 38 22 - بنى سويف 38 21 - المنيا 38 21 - أسيوط 38 22 -  سوهاج 39 23 -  قنا 39 25-  الأقصر 39 26 - أسوان 40 28 -  إدفو 40 28 -  أبوسمبل 39 28 - الوادى الجديد 38 24 -  شلاتين 34 23 - أبو رماد 34 23 -  حلايب 31 24 -  رأس حدربة 31 24 ).                 

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