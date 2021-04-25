الأحد 25 أبريل 2021
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الدولار اليوم الأحد الموافق 25-4-2021

الدولار
الدولار

ارتفعت مؤشرات البحث على جوجل عن سعر الدولار اليوم الأحد الموافق 25-4-2021، ويبحث القاريء المصري والعربى عن أخر تطورات اسعار الدولار الأمريكي في البنوك العاملة في مصر يوميا على جوجل، لذلك نقدم لكم خلال التقرير التالي كافة المعلومات والتفاصيل عن أخر أسعار الدولار الأمريكي في البنوك المصرية. 

ونستعرض لكم داخل التقرير أسعار الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، في البنوك التالية، "بنك مصر، والبنك المركزي المصري، والبنك الأهلي المصري، وبنك عودة، والبنك التجاري الدولي cib، وبنك الإسكندرية، وبنك أبوظبي الإسلامي، وبنك القاهرة".

سعر الدولار اليوم الأحد الموافق 25-4-2021

لديكم أخر تطورات أسعار الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، وفقا لأخر تحديثات بحسب السعر المصرفي داخل البنوك، كما هو موضح بالأتي: 

 

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري اليوم

سجل الدولار، اليوم الأحد، في البنك الأهلي المصري، عند الشراء 15.61 جنيه مصري، وسجل سعره عند البيع 15.71 جنيه مصري.

 

سعر  الدولار في البنك المركزي المصري اليوم

وصل الدولار، اليوم الأحد، في البنك المركزي المصري، عند الشراء 15.6235 جنيه مصري، وبلغ سعره عند البيع 15.7473 جنيه مصري.

 

سعر الدولار في بنك القاهرة اليوم

بلغ الدولار الأمريكي، اليوم الأحد، عند الشراء  ١٥.٦٨جنيه مصري، وبلغ سعره عند البيع ١٥.٧٨ جنيه مصري.

 

سعر  الدولار فى بنك مصر اليوم 

سجل الدولار، اليوم الأحد، عند الشراء 15.61 جنيه مصرى، وبلغ سعره عند البيع 15.71 جنيه مصري.

 

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي cib اليوم

بلغ الدولار، اليوم الأحد، عند الشراء 15.63 جنيه مصري، وسجل سعره عند البيع 15.73 جنيه مصري.

 

سعر الدولار في بنك عودة اليوم

سجل الدولار، اليوم الأحد، عند الشراء ١٥.٦٣ جنيه مصري، ووصل سعره عند البيع ١٥.٧٣ جنيه مصري.

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سعر الدولار في بنك الإسكندرية اليوم

وصل الدولار، اليوم الأحد، عند الشراء 15.63 جنيه مصري، وبلغ سعره عند البيع 15.73 جنيه مصري.

 

سعر الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي اليوم

سجل الدولار، اليوم الأحد، عند الشراء 15.63 جنيه مصري، وبلغ سعره عند البيع 15.73 جنيه مصري.

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