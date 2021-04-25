موعد آذان المغرب فى القاهرة والمحافظات اليوم الأحد 25-4-2021

يقدم لكم موقع "الدستور" في ضوء خدماته المتنوعة، موعد آذان المغرب ومواقيت صلاة المغرب في القاهرة والمحافظات اليوم الأحد 25-4-2021 الموافق الثالث عشر من رمضان، وفقًا لآخر تحديثات.

تعرف على موعد آذان المغرب اليوم الأحد

وتختلف مواقيت آذان و صلاة المغرب من محافظة إلى أخرى في القاهرة الكبرى وعدد من المحافظات بفارق دقائق معدودة، وفي هذا التقرير نرصد توقيت الآذان في محافظات القاهرة والإسكندرية وأسوان والأقصر وشرم الشيخ والإسماعلية وغيرها من المحافظات على مستوى جمهورية مصر العربية.

موعد آذان المغرب في القاهرة والمحافظات اليوم الأحد 25-4-2021

موعد آذان صلاة المغرب في القاهرة ( 6:28 مساءً )

موعد أذان صلاة المغرب في الإسكندرية ( 6:35 مساءً )

موعد أذان صلاة المغرب في طنطا ( 6:29 مساءً )

موعد أذان صلاة المغرب في سوهاج ( 6:22 مساءً )

موعد أذان صلاة المغرب في البحيرة ( 6:33 مساءً )

موعد أذان صلاة المغرب في الشرقية ( 6:27 مساءً )

موعد أذان صلاة المغرب في المنوفية ( 6:29 مساءً )

موعد أذان صلاة المغرب في الفيوم ( 6:28 مساءً )

موعد أذان صلاة المغرب في أسوان ( 6:14 مساءً )

موعد أذان صلاة المغرب في بورسعيد ( 6:25 مساءً )

موعد أذان صلاة المغرب في شرم الشيخ ( 6:12 مساءً )

موعد أذان صلاة المغرب في كفر الشيخ ( 6:30 مساءً )

موعد أذان صلاة المغرب في أسيوط ( 6:24 مساءً )

موعد أذان صلاة المغرب في الوادي الجديد ( 6:37 مساءً )

موعد أذان صلاة المغرب في المنصورة ( 6:28 مساءً )

موعد أذان صلاة المغرب في الإسماعيلية ( 6:24 مساءً )

موعد أذان صلاة المغرب في الغردقة ( 6:14 مساءً )

موعد أذان صلاة المغرب في بني سويف ( 6:27 مساءً )

موعد أذان صلاة المغرب في قنا ( 6:17 مساءً )

موعد أذان صلاة المغرب في رفح ( 7:17 مساءً )

موعد أذان صلاة المغرب في المنيا ( 6:27 مساءً )

موعد أذان صلاة المغرب في نجع حمادي ( 6:19 مساءً )

موعد أذان صلاة المغرب في السويس ( 6:22 مساءً )

موعد أذان صلاة المغرب في الأقصر( 6:16 مساءً )

موعد أذان صلاة المغرب في مطروح ( 6:45 مساءً )

موعد أذان صلاة المغرب في سيناء ( 6:16 مساءً )