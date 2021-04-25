الأحد 25 أبريل 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

موعد آذان المغرب فى القاهرة والمحافظات اليوم الأحد 25-4-2021

موعد آذان المغرب
موعد آذان المغرب

يقدم لكم موقع "الدستور" في ضوء خدماته المتنوعة، موعد آذان المغرب ومواقيت صلاة المغرب في القاهرة والمحافظات اليوم الأحد 25-4-2021  الموافق الثالث عشر من رمضان، وفقًا لآخر تحديثات.

 تعرف على موعد آذان المغرب اليوم الأحد 

 وتختلف مواقيت آذان و صلاة المغرب من محافظة إلى أخرى في القاهرة الكبرى وعدد من المحافظات بفارق دقائق معدودة، وفي هذا التقرير نرصد توقيت الآذان في محافظات القاهرة والإسكندرية وأسوان والأقصر وشرم الشيخ والإسماعلية وغيرها من المحافظات على مستوى جمهورية مصر العربية.

 

موعد آذان المغرب في القاهرة والمحافظات اليوم الأحد 25-4-2021

 

موعد آذان صلاة المغرب في القاهرة ( 6:28 مساءً )

 

موعد أذان صلاة المغرب في الإسكندرية ( 6:35 مساءً )

 

موعد أذان صلاة المغرب في طنطا ( 6:29 مساءً )

 

موعد أذان صلاة المغرب في سوهاج ( 6:22 مساءً )

 

موعد أذان صلاة المغرب في البحيرة ( 6:33 مساءً )

 

موعد أذان صلاة المغرب في الشرقية ( 6:27 مساءً )

 

موعد أذان صلاة المغرب في المنوفية ( 6:29 مساءً )

 

موعد أذان صلاة المغرب في الفيوم ( 6:28 مساءً )

 

موعد أذان صلاة المغرب في أسوان ( 6:14 مساءً )

 

موعد أذان صلاة المغرب في بورسعيد ( 6:25 مساءً )

 

موعد أذان صلاة المغرب في شرم الشيخ ( 6:12 مساءً )

 

موعد أذان صلاة المغرب في كفر الشيخ ( 6:30 مساءً )

 

موعد أذان صلاة المغرب في أسيوط ( 6:24 مساءً )

 

موعد أذان صلاة المغرب في الوادي الجديد ( 6:37 مساءً )

 

موعد أذان صلاة المغرب في المنصورة ( 6:28 مساءً )

 

موعد أذان صلاة المغرب في الإسماعيلية ( 6:24 مساءً )

 

موعد أذان صلاة المغرب في الغردقة ( 6:14 مساءً )

 

موعد أذان صلاة المغرب في بني سويف ( 6:27 مساءً )

 

موعد أذان صلاة المغرب في قنا ( 6:17 مساءً )

 

موعد أذان صلاة المغرب في رفح ( 7:17 مساءً )

 

موعد أذان صلاة المغرب في المنيا ( 6:27 مساءً )

 

موعد أذان صلاة المغرب في نجع حمادي ( 6:19 مساءً )

«الصحة»: تسجيل 912 إصابة جديدة بكورونا حالة.. و39 حالة وفاة

موعد أذان صلاة المغرب في السويس ( 6:22 مساءً )

 

موعد أذان صلاة المغرب في الأقصر( 6:16 مساءً )

 

موعد أذان صلاة المغرب في مطروح ( 6:45 مساءً )

 

موعد أذان صلاة المغرب في سيناء ( 6:16 مساءً )

المغرب القاهرة موعد أذان المغرب اذان المغرب آذان المغرب فى القاهرة موعد اذان المغرب اليوم المحافظات اليوم الأحد اذان المغرب اليوم موعد

الأكثر قراءة

قرار جمهورى بتمديد حالة الطوارئ فى البلاد لمدة ثلاثة أشهر

انفصال عربة قطار أبوقير بمحطة المعمورة فى الإسكندرية (صور)

السيسي: الأمن لا ينبغي أن يأتي على حساب الحرية حتى في بلد يعيش ظروفا صعبة مثل مصر

«الكفن أمام القبر».. الباز يوجه رسالة لمحمد رمضان بعد وفاة أشرف أبو اليسر

حالة الطقس اليوم الأحد 25-4-2021 فى مصر

القصة الكاملة لأزمة سخرية محمد رمضان من الراحل إسماعيل ياسين وماذا ردت حفيدته؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نرمين يسر تكتب: «القاهرة: كابول».. عن الموهبة والإتقان

ماجد حبته

الدفاعات «الورقية» الإسرائيلية

مؤمن المحمدي

الشعب يريد يفهم يا عميد

خالد الطوخي

خالد الطوخى يكتب: خروج مصر من «القائمة السوداء» لمنظمة العمل الدولية.. إنجاز يستحق الإشادة

صور

انطلاق مبادرة «ابدأ مشروعك» بدمياط

وزير القوى العاملة: دربنا 50 شابًا وفتاة فى قرية أبوراشد بدمياط

محافظ أسيوط يضع حجر أساس مدرسة «جمال عبدالناصر» الابتدائية

محطة تل أبيب

المزيد

تجدّد الصدامات فى القدس بعيد توجيه نتانياهو دعوة للهدوء

مواجهات بين قوات الاحتلال الإسرائيلى وشبان فلسطينيين

نتنياهو يدعو إلى الهدوء بعد مواجهات واسعة في القدس