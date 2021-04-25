مواعيد القطارات اليوم الأحد 25-4-2021
ينشر «الدستور» في تقرير مبسط لكم مواعيد القطارات، اليوم الأحد 25-4-2021 ، وذلك بعد تصدره مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وأيضا محركات البحث العالمية «جوجل» من خلال التقرير.
مواعيد القطارات اليوم الأحد 25-4-2021
مواعيد القطارات المميزة ( vip وغيرها )
قطار رقم 12
يقوم القطار من الإسكندرية الساعة 9:15، ويصل المحطة النهائية في القاهرة الساعة 13:25.
قطار رقم 1900
يقوم القطار من الزقازيق الساعة 7:25، ويصل المحطة النهائية في القاهرة 8:55.
قطار رقم 1106 مميز
يقوم القطار من دمياط الساعة 6:30، ويصل المحطة النهائية في طنطا 9:20.
قطار رقم 382
يقوم القطار من المنصورة الساعة 10:00، ويصل المحطة النهائية في القاهرة 15:20.
قطار رقم 374
يقوم القطار من بلبيس الساعة 6:30، ويصل المحطة النهائية في القاهرة 8:30.
قطار رقم 328
يقوم القطار من شبين القناطر الساعة 16:10، ويصل المحطة النهائية في القاهرة 17:10.
قطار رقم 388 مميز
يقوم القطار من المنصورة الساعة 16:00، ويصل المحطة النهائية في الزقازيق 18:15.
قطار رقم 278
يقوم القطار من الإسماعيلية الساعة 16:25، ويصل المحطة النهائية في الزقازيق 18:20.
مواعيد قطارات إسكندرية (وجه بحري)
قطار رقم 1109 مكيف ومميز
يقوم من القاهرة 8:20، وينهي رحلته في الإسكندرية الساعة 11:35.
قطار رقم 909 مكيف
يقوم من القاهرة الساعة 9:00، وينهي رحلته في الإسكندرية الساعة 11:50.
قطار رقم 902 مكيف
يقوم من الإسكندرية الساعة 6:00، ويصل القاهرة 9:25.
قطار رقم 2 مميز
يقوم من الإسكندرية الساعة 2:15، ويصل القاهرة 6:25.
قطار رقم 1202 مميز
يتحرك من طنطا الساعة 5:25، ويصل القاهرة 6:55.
قطار رقم 1108 مميز
يقوم من الإسكندرية الساعة 3:20، ويصل القاهرة 7:10.
قطار رقم 991 مكيف
يقوم من القاهرة الساعة 10:00، وينهي رحلته في الإسكندرية.
قطار رقم 11 مميز
يتحرك من القاهرة الساعة 10:10، وينهي رحلته 14:25 في الإسكندرية.
قطار رقم 89 مكيف
يقوم من القاهرة الساعة 11:15، ينهي رحلته في الإسكندرية 14:00.
مواعيد قطارات الصعيد (وجه قبلي)
قطار رقم 983 مكيف
يتحرك من أسوان الساعة 7:30، ويصل القاهرة 21:20.
قطار رقم 935 VIP
يتحرك من الساعة 12:40 من الأقصر، ويصل القاهرة 22:05.
قطار رقم 777 مميز
يقوم من سوهاج الساعة 16:00، يصل القاهرة الساعة 12:30.
قطا رقم 81 مميز
ينطلق القطار في الساعة 9:30 من أسيوط، ويصل القاهرة 1:50.
قطار رقم 163 مميز
تبدأ رحلة القطار في الساعة 12:30 من أسوان، وتنهي في القاهرة الساعة 3:35.
قطار رقم 978 VIP
يقوم من القاهرة الساعة 6:30، ويصل سوهاج الساعة 6:30.
قطار رقم 980 VIP
ينطلق من القاهرة الساعة 8:00، وينهي رحلته في أسوان الساعة 22:40.
قطار رقم 80 مميز
يقوم من القاهرة الساعة 8:30، ويصل أسوان الساعة 1:40.
قطار رقم 158
يقوم من القاهرة الساعة 10:30، ويصل الأقصر الساعة 22:25 المحطة النهائية.
قطار رقم 2007 VIP
ينطلق من أسوان الساعة 15:00، ويصل القاهرة 3:55.
قطار رقم 2015 VIP
يتحرك الساعة 16:00 من أسوان، ويصل القاهرة 4:20.
قطار رقم 977 VIP
يقوم من سوهاج الأقصر 19:25، ويصل القاهرة في الساعة 5:20.