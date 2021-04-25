الأحد 25 أبريل 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مواعيد القطارات اليوم الأحد 25-4-2021

مواعيد القطارات
مواعيد القطارات

ينشر «الدستور» في تقرير مبسط لكم مواعيد القطارات، اليوم الأحد 25-4-2021 ، وذلك بعد تصدره مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وأيضا محركات البحث العالمية «جوجل» من خلال التقرير.

مواعيد القطارات اليوم الأحد 25-4-2021 

 

مواعيد القطارات المميزة ( vip وغيرها )

 

قطار رقم 12

يقوم القطار من الإسكندرية الساعة 9:15، ويصل المحطة النهائية في القاهرة الساعة 13:25.

 

قطار رقم 1900

يقوم القطار من الزقازيق الساعة 7:25، ويصل المحطة النهائية في القاهرة 8:55.

 

قطار رقم 1106 مميز

يقوم القطار من دمياط الساعة 6:30، ويصل المحطة النهائية في طنطا 9:20.

 

قطار رقم 382

يقوم القطار من المنصورة الساعة 10:00، ويصل المحطة النهائية في القاهرة 15:20.

 

قطار رقم 374

يقوم القطار من بلبيس الساعة 6:30، ويصل المحطة النهائية في القاهرة 8:30.

 

قطار رقم 328

يقوم القطار من شبين القناطر الساعة 16:10، ويصل المحطة النهائية في القاهرة 17:10.

 

قطار رقم 388 مميز

يقوم القطار من المنصورة الساعة 16:00، ويصل المحطة النهائية في الزقازيق 18:15.

 

قطار رقم 278

يقوم القطار من الإسماعيلية الساعة 16:25، ويصل المحطة النهائية في الزقازيق 18:20.

 

مواعيد قطارات إسكندرية (وجه بحري)

 

قطار رقم 1109 مكيف ومميز

يقوم من القاهرة 8:20، وينهي رحلته في الإسكندرية الساعة 11:35.

 

قطار رقم 909 مكيف

يقوم من القاهرة الساعة 9:00، وينهي رحلته في الإسكندرية الساعة 11:50.

 

قطار رقم 902 مكيف

يقوم من الإسكندرية الساعة 6:00، ويصل القاهرة 9:25.

 

قطار رقم 2 مميز

يقوم من الإسكندرية الساعة 2:15، ويصل القاهرة 6:25.

 

قطار رقم 1202 مميز

يتحرك من طنطا الساعة 5:25، ويصل القاهرة 6:55.

 

قطار رقم 1108 مميز

يقوم من الإسكندرية الساعة 3:20، ويصل القاهرة 7:10.

 

قطار رقم 991 مكيف

يقوم من القاهرة الساعة 10:00، وينهي رحلته في الإسكندرية.

 

قطار رقم 11 مميز 

يتحرك من القاهرة الساعة 10:10، وينهي رحلته 14:25 في الإسكندرية.

 

قطار رقم 89 مكيف

يقوم من القاهرة الساعة 11:15، ينهي رحلته في الإسكندرية 14:00.

 

مواعيد قطارات الصعيد (وجه قبلي)

 

قطار رقم 983 مكيف

يتحرك من أسوان الساعة 7:30، ويصل القاهرة 21:20.

 

قطار رقم 935 VIP

يتحرك من الساعة 12:40 من الأقصر، ويصل القاهرة 22:05.

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قطار رقم 777 مميز

 يقوم من سوهاج الساعة 16:00، يصل القاهرة الساعة 12:30.

 

قطا رقم 81 مميز

ينطلق القطار في الساعة 9:30 من أسيوط، ويصل القاهرة 1:50.

 

قطار رقم 163 مميز

 تبدأ رحلة القطار في الساعة 12:30 من أسوان، وتنهي في القاهرة الساعة 3:35.

 

قطار رقم 978 VIP

يقوم من القاهرة الساعة 6:30، ويصل سوهاج الساعة 6:30.

 

قطار رقم 980 VIP

ينطلق من القاهرة الساعة 8:00، وينهي رحلته في أسوان الساعة 22:40.

 

قطار رقم 80 مميز

يقوم من القاهرة الساعة 8:30، ويصل أسوان الساعة 1:40.

 

قطار رقم 158

يقوم من القاهرة الساعة 10:30، ويصل الأقصر الساعة 22:25 المحطة النهائية.

 

قطار رقم 2007 VIP

ينطلق من أسوان الساعة 15:00، ويصل القاهرة 3:55.

 

قطار رقم 2015 VIP

يتحرك الساعة 16:00 من أسوان، ويصل القاهرة 4:20.

 

قطار رقم 977 VIP

يقوم من سوهاج الأقصر 19:25، ويصل القاهرة في الساعة 5:20.

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