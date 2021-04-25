الأحد 25 أبريل 2021
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محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وفاة طبيبة بفيروس كورونا بعد تدهور حالتها الصحية في بورسعيد

هيئة الرعاية الصحية
هيئة الرعاية الصحية

أعلنت هيئة الرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد عن وفاة الدكتورة جيلان جلال، أحد الأطباء العاملين بمنظومة التأمين الصحي الشامل، بعد إصابتها بفيروس كورونا.

خضعت الدكتورة جيلان جلال للعلاج داخل مستشفى بورفؤاد التابعة للتأمين الصحي الشامل للعزل، وتدهورت حالتها الصحية ما أدي إلي وضعها على جهاز التنفس الصناعي "فينت".

أصيبت الطبيبة بفشل تنفسي حاد، وحاول الأطباء إنقاذ حياتها إلا أنها توفيت إثر إصابتها بالفيروس لتلحق بشهداء الجيش الأبيض في مواجهة فيروس كورونا.

وكان قد وجه الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، خلال جولاته التفقدية اليوم، رسالة شكر للأطقم الطبية والإدارية وجميع العاملين بالمستشفيات المخصصة لعزل وعلاج حالات الإصابة بفيروس كورونا، قائلًا لهم (أنتم أبطال بكل ما تحمله الكلمة من معنى).

وأشارت هيئة الرعاية الصحية، في بيان لها اليوم، إلى أن الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، والدكتور هاني راشد، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، والدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة، وعدد من قيادات الهيئة، قاموا بجولات تفقدية داخل أقسام العناية المركزة المحجوز بها المرضى المصابين بفيروس كورونا في مستشفيات (المبرة، الحياة بورفؤاد) بورسعيد.

الرعاية الصحية بورسعأعلنت هيئة الرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد وفاة الدكتورة جيلان جلال أحد الأطباء العاملين بمنظومة التأمين الصحي الشامل وذلك بعد إصابتها بفيروس كورونا

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