محافظ مطروح يتفقد قرية جارة أم الصغير

قام اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بزيارة قرية جارة أم الصغير بسيوة على بعد ٣٤٠ كم جنوب غرب مرسي مطروح وسط استقبال وحفاوة الأهالي رافعين أعلام مصر وفي مقدمتهم الشيخ جبريل عمر حمزة شيخ القرية.

وألقي الشيخ أحمد بركة قصيدة عبر فيها عن ترحيبه بزيارة المحافظ مع التهنئة بمناسبة عيد تحرير سيناء.

وتفقد المحافظ مسجد القرية على مساحة ١٥٠م٢، والذى تم تجديد فرشه مؤخرًا، موجهًا بإعادة إحلال وتجديد مبنى المسجد ليسع مزيد من المصلين.

كما تفقد محافظ مطروح احدى مزارع القمح بطريق الجارة، واحد خزانات تبريد المياه والذى يحتاج إلى صيانة حيث إنه يساهم في توفير المياه للمزارعين، بالإضافة إلي تفقد بئر المياه الجديد الذي تم الانتهاء من حفره من خلال جهاز التعمير، بتكلفة ٧ مليون جنيه بتمويل من المحافظة.

ووجه المحافظ بدراسة تزويد البئر الجديد بأحواض تبريد بالتنسيق بين إدارة الموارد المائية وجهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي ليلائم رى الزراعات المستهدفة بالمنطقة مع دراسة عمل شبكة مياه للقرية البدوية.

كما وجه محافظ مطروح لرئيس مركز ومدينة سيوة بتشكيل لجنة من الجهات المعنية لبحث سبل الاستغلال الأمثل لبئر المياه الجديد وتعظيم الاستفادة من الأراضي المحيطة.

وخلال جولته داخل جارة أم الصغير تفقد محافظ مطروح أحد المعالم السياحية بالقرية وهو الجبل الباكي، وكذلك قلعة شالى الأثرية بقرية الجارة مستمعًا إلى شرح حول القرية من الناحية الإنشائية والتراثية والتي بنيت مبانيها من مادة الكرشيف وظل بها أهل القرية لفترة طويلة.

وأكد محافظ مطروح أنه سيتم استغلال جزء من المبنى الإداري للوحدة المحلية بالقرية ليكون مقرًا للوحدة الصحية لخدمة أهالي القرية، بالإضافة إلى دراسة تزويد القرية بسيارة الإسعاف الثانية موجهًا بدراسة تجديد شبكة الكهرباء بالقرية.

وأشار إلي أنه جاري العمل على تطوير كافة القرى والخدمات بها من خلال مبادرة رئيس الجمهورية حياه كريمة مع إنشاء وحدات صحية ومراكز الشباب.

ووزع محافظ مطروح هدية المحافظة لأهالي القرية بمناسبة شهر رمضان الكريم حيث تم اهدائهم

٢٠٠ كرتونة مواد غذائية زنة ١٤ كجم لكل كرتونة و٣٠٠ كجم لحوم.



جاء ذلك بحضور العميد عصام عبدالغنى رئيس مركز ومدينة سيوة، المهندس حسين السنيني مدير عام تنمية القرية، الدكتور عبدالعزيز الدميرى مدير عام آثار مطروح، المهندس طه سنوسى مدير عام ادارة الموارد المائية والرى بسيوة ، الشيخ حسن عبدالبصير عرفة مدير عام اوقاف مطروح، ابراهيم باغي مدير ادارة محمية سيوة الطبيعية ، سعيد محمد سعيد رئيس قرية الجارة ، وشيوخ القبائل بسيوة.