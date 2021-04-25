الأحد 25 أبريل 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسعار العملات الأجنبية فى مصر اليوم الأحد الموافق 25-4-2021

العملات الأجنبية
العملات الأجنبية

تنشر «الدستور» تقرير عن حالة أسعار العملات الأجنبية، اليوم الأحد الموافق 25-4-2021، ونقدم لكم داخل التقرير أسعار العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري في البنوك العاملة في مصر، وهي "البنك الأهلي المصري، وبنك مصر". 

ونستعرض لكم خلال التقرير التالي كافة أسعار العملات الأجنبية والعربية، وهي "الدولار الأمريكي، واليورو الأوروبي، والجنيه الإسترليني، والين الياباني، والريال السعودي، والدينار الكويتي، والدرهم الإماراتي، والفرنك السويسري"، وذلك وفقًا لأخر التحديثات داخل السوق المصرفي المصري في البنوك المصري.  

أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد الموافق 25-4-2021

لديكم أسعار العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنية المصري، في البنك الأهلى المصري، وفقًا لأخر التحديثات في السوق المصري، كما هو موضح بالتالي: 

سعر الدولار الأمريكي اليوم

بلغ سعر الدولار الأمريكي، اليوم الأحد الموافق 25-4-2021، في البنك الأهلي المصري، عند الشراء 15.61 جنيه مصري، وسجل سعره عند البيع 15.71 جنيه مصري. 

سعر اليورو الأوروبي اليوم

وصل سعر اليورو الأوروبي، اليوم الأحد الموافق 25-4-2021، عند الشراء 18.7367 جنيه مصري، وسجل عند البيع 18.9604 جنيه مصري.

سعر الريال السعودى اليوم

سجل الريال السعودي، عند الشراء 4.158 جنيه مصري، ووصل عند البيع 4.189 جنيه مصري.

سعر الدينار الكويتي اليوم

بلغ الدينار الكويتي، عند الشراء 49.0418 جنيه مصري، وسجل عند البيع 52.1667 جنيه مصري.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم

وصل الدرهم الإماراتي، عند الشراء 4.2535 جنيه مصري، وبلغ عند البيع 4.2808 جنيه مصري. 

أسعار العملات الأجنبية في بنك مصر اليوم الأحد 

سجل الدولار الأمريكي، عند الشراء 15.61 جنيه مصري، ووصل سعره عند البيع 15.71 جنيه مصري.

سعر اليورو الأوروبي اليوم

بلغ اليورو الأوروبي، عند الشراء 18.7523 جنيه مصري، ووصل عند البيع 18.9478 جنيه مصري.

سعر الريال السعودي اليوم

سجل الريال السعودي، عند الشراء 4.158 جنيه مصري، ووصل عند البيع 4.1891 جنيه مصري.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم

بلغ الجنيه الإسترليني، عند الشراء 21.598 جنيه مصري، وسجل سعره عند البيع 21.8212 جنيه مصري.

«الصحة»: تسجيل 912 إصابة جديدة بكورونا حالة.. و39 حالة وفاة

سعر الين الياباني اليوم

وصل سعر الين الياباني، عند الشراء 14.4537 جنيه مصري، وسجل عند البيع 14.5719 جنيه مصري.

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